Politiet: Vi kontaktede ikke Siddique men hans venner

Bornholms Politi afviser at have henvendt sig til partileder Sikandar Siddique fra Frie Grønne ved Folkemødet i Allinge. Men det er en lodret løgn, lyder det fra Siddique selv. Han kalder politiets forklaring for "uværdigt" og udtryk for en "rådden kultur", hvor man dækker over hinanden.

I en pressemeddelelse lørdag siger Bornholms Politi, at en borger henvendte sig til nogle politifolk på stedet efter en episode, hvor klimaaktivister afbrød en debat.

Borgeren udpegede ifølge politiet to personer. Det skulle vise sig at være to, som fulgtes med Sikandar Siddique. Ifølge politiet bad betjentene de to om at identificere sig - ikke Siddique. Men det passer ifølge partilederen ikke.

- De henvendte sig direkte til mig. De spurgte først mig. Det kan man se på videoen. Og da min ven begynder at filme, siger politimanden, at "så starter vi hos dig", lyder det fra Sikandar Siddique, som henviser til en optagelse af episoden.

Videooptagelsen er godt tre minutter lang. På den hører man gentagne gange en af de implicerede spørge politiet om, hvorfor netop Siddique-gruppen har påkaldt sig politiets interesse. I videoen gives der ikke noget klart svar.

Sikandar Siddique er ikke tvivl - det handler om hudfarve.

- Det er da mærkeligt, at politiet ud af tusinder af mennesker målrettet går efter to store brune (personer, red.) og en tredje fyr, der er sammen med os, siger han.

Men grunden til henvendelsen til tremandsgruppen var altså ifølge politiets pressemeddelelse, at de to af dem var blevet udpeget af en borger.

- Vi lytter, undersøger og vurderer hele tiden. Vi har antennerne ude. Det skal vi have for at løse vores opgave, som er at sikre tryghed og sikkerhed, siger chefpolitiinspektør Jacob Ibsen fra Bornholms Politi i pressemeddelelsen.

- Vores opgaveløsning indebærer blandt andet, at vi tager kontakt til personer og beder dem oplyse, hvem de er, hvis vi politifagligt skønner, at det er relevant for opgaven, siger han.

Sikandar Siddique medgiver, at han ikke ved, om han og hans venner er blevet udpeget af en borger eller ej. Det undrer ham dog, da de ikke var i nærheden af den scene, hvor klimaaktivisterne var.

- Det kan jeg ikke vide. Jeg kan bare konstatere, at politiet simpelthen taler usandt og dækker over hinanden. Og det er simpelthen en rådden kultur i politiet. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor de gør det, lyder det fra Sikandar Siddique.

/ritzau/