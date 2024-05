Politiets kodebrud udløser atter hårde narkodomme

Tre mænd er mandag idømt mellem 11 og 15 års fængsel i en sag om handel med store mængder kokain og hash.

Retten i Glostrup har idømt 37-årige Mohammed Nauman Khan og 28-årige Daniel Aaby Frisch hver 15 års fængsel, mens 26-årige Elias Deniz Ates er idømt 11 års fængsel, oplyser anklager Mathias Vestergaard Andersen fra National enhed for Særlig Kriminalitet.

Sagen er endnu en af en række sager, som er opstået på baggrund af, at politiet har fået adgang til en stor mængde kommunikation fra det krypterede Sky-netværk.

For nogle år siden lykkedes det for politiet i Frankrig og Holland at bryde krypteringen til netværket, som blev flittigt brugt af kriminelle.

Dermed fik politiet adgang til talrige beskedudvekslinger om forskellige former for kriminalitet, som i de seneste år har ført til domfældelse i en lange række sager - ikke mindst om narko.

Ofte er der tale om store mængder. I sagen mod de tre er der for Mohammed Khans vedkommende dømt for knap 60 kilo kokain og 200 kilo hash, mens Daniel Frisch er dømt for 35 kilo kokain og 30 kilo hash. Elias Ates er dømt for godt 23 kilo kokain og 90 kilo hash.

Overdragelserne i sagen er sket forskellige steder. Blandt andet på en parkeringsplads på Industrivej i Viby J i Aarhus og et ukendt sted i Albertslund.

Også ved en tankstation i Gentofte og et område nær Søllerød Kro samt i en lejlighed i Bagsværd er der sket overdragelse af stofferne.

Forbrydelserne stod på i en periode mellem juli 2020 og september 2022.

Ud over de tre er en række andre mænd mistænkt i sagen. Flere har fået deres sag afgjort. Men sagen mod de tre er den tungeste af sagerne.

Ud over fængselsstraffene blev Mohammed Khan dømt til udvisning med et livslangt forbud om at vende tilbage til Danmark.

Alle dømte ankede på stedet deres dom til Østre Landsret.

/ritzau/