Politiets teori: 34-årig påkørt som hævnaktion efter tumult

Politiet mener, at det var en bevidst handling, da en 34-årig mand tidlig søndag morgen blev kørt ned i Sindal.

Det oplyser Nordjyllands Politi mandag formiddag.

Påkørslen skete på Amagergade i Sindal ud for nummer 14 søndag klokken 05.26. Her blev den 34-årige mand påkørt bagfra af en mindre personbil.

Han pådrog sig meget alvorlige - men dog ikke livstruende skader - som følge af påkørslen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politikommissær Carsten Straszek oplyser i en pressemeddelelse, at det er politiets opfattelse, at der er tale om en bevidst påkørsel.

- Og derfor behandler vi sagen som et forsøg på manddrab, siger han.

Den 34-årig mand var, forud for at han blev påkørt, involveret i noget tumult på parkeringspladsen foran Bodegaen på Nørretorv i Sindal.

De omstændigheder gør, at politiets efterforskere i øjeblikket arbejder ud fra en antagelse om, at påkørslen er en hævnaktion som følge af tumulten.

Politiet har i området omkring gerningsstedet tilvejebragt videoovervågning. På den ses en mand, som Nordjyllands Politi mistænker er gerningsmanden til påkørslen.

Den mistænkte mand beskrives af politiet som cirka 28-38 år, cirka 170-180 centimeter høj, kraftig af bygning, sort skæg og sort/mørkt hår. Håret er helt kortklippet i siderne og i nakken.

Desuden har han tatovering på skinnebenet/underbenet og var iført sorte/mørke shorts med hvid/lys tryk på venstre ben samt en tofarvet trøje/jakke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge politikommissær Carsten Straszek har vidner i sagen beskrevet gerningsbilen som en mindre personbil.

- De har dog ikke været i stand til at beskrive farven på bilen. Men vidnerne har forklaret, at forruden på bilen blev knust som følge af påkørslen, siger han i pressemeddelelsen.

Han pointerer, at det følgelig er politiets opfattelse, at der formentlig vil være skader på fronten af køretøjet. Bilen kan muligvis også have skader på taget.

Politiet kommer desuden med en opfordring til personer, der har været til Sindal Marked lørdag eller været i byen i Sindal natten mellem lørdag og søndag.

De må gerne gennemgå deres kamerarulle for at se, om de har optagelser af den mistænkte mand, lyder politiets appel.

Har man oplysninger, kan politiet kontaktes på telefon 114.

/ritzau/