Politifolk sigtes for at opbevare ulovlig pistol og kokain

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har rejst nye sigtelser mod tre politifolk, som i oktober blev sigtet i en sag om groft tyveri og salg af narkotika.

Det oplyser efterforskningsleder Niels Raasted til Ritzau.

Efterforskningslederen nævner, at der er rejst tre nye sigtelser.

Der er opbevaret en ulovlig pistol med tilhørende ammunition på en privat adresse.

Desuden har DUP fundet en mindre mængde kokain på en privat adresse og piller, som er omfattet af loven om euforiserende stoffer, i forbindelse med efterforskningen af sagen.

I alt blev seks politifolk fra Københavns Politi anholdt og sigtet i sagen i oktober.

Dengang lød det, at de seks politifolk var sigtet for embedsmisbrug, groft tyveri og besiddelse og videreoverdragelse af narkotika.

I forbindelse med anholdelserne udtalte chefpolitiinspektør Søren Thomassen fra Københavns Politi, at man er dybt rystet over sagen.

- Borgernes tillid til politiet er helt afgørende. Og en sag som denne svækker den tillid. Det er meget alvorligt, sagde han i en pressemeddelelse.

Hvad sigtelsen for groft tyveri dækker over, og hvor meget narkotika der er tale om, har det ikke været muligt at få oplyst.

I forbindelse med anholdelserne i oktober blev det oplyst, at man mente, at der var tale om seks betjente i alderen 26 til 34 år, som havde ageret sammen i en lukket gruppe.

Når Den Uafhængige Politiklagemyndighed har færdigefterforsket sagen, bliver den sendt videre til Statsadvokaten i København.

Det er op til Statsadvokaten at vurdere efterforskningsmaterialet og tage stilling til, om der er grundlag for en straffesag.

Niels Raasted kan ikke udelukke, at der bliver rejst yderligere sigtelser i sagen.

De seks betjente blev sendt hjem i forbindelse med anholdelserne i oktober. Det er Københavns Politi, som har anmeldt sagen til DUP.

