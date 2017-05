Fra talerstolen 1. maj: Nej til ulighed og en stikpille til De Radikale

I dag fejres 1. maj, og det er ulighed, pensionsalder, løntrykkeri og fleksibel arbejdstid, der dominerer i talerne fra politikere og fagbevægelse. Men der var også tid til spydige bemærkninger fra Mette Frederiksen (S) om Det Radikales dans med Venstres næstformand, Kristian Jensen (V).

Arbejdernes internationale kampdag fejres i dag over hele landet, og flere temaer går igen i talerne.



Mette Frederiksen (S), Socialdemokratiets formand, har indtil videre udtalt om Det Radikales flirt med Venstres næstformand, Kristian Jensen:



"Nu har de kastet deres kærlighed på Kristian Jensen. Manden, der ikke alene har været hård ved vores skattemyndigheder. Han har også bragt udviklingsbistanden ned til det laveste niveau i 30 år."



Og om pensionsalderen siger hun:



"Lars Løkke Rasmussen i dag stiller jeg dig derfor et spørgsmål. Hvor meget længere skal danskerne arbejde? Er det et halvt år? Er det et år? Er det to år? Jeg synes, at I fortjener et svar. Det er ganske enkelt ikke rimeligt at ændre folks pensionsvilkår med så kort varsel. Pensionsalderen skal ikke hæves endnu mere end aftalt."



SF's formand, Pia Olsen Dyhr (R), siger også nej til højere pensionsalder, men ja til fleksibel arbejdstid:





"Så sygeplejersken, pædagogen eller elektrikeren kan gå op eller ned i timer fra år til år efter behov. Så man kan gå til sin arbejdsgiver og sige: Jeg har altså brug for at være mere sammen med mine børn, mens de er små," siger Pia Olsen Dyhr.



Enhedslisten politiske ordfører, Pernille Skipper (Ø), taler om lige vilkår for alle.



"Arbejdsgivere, der ikke kan finde ud af det med fair og lige forhold, må gerne finde sig et andet sted at drive virksomhed. For om du kommer fra Polen eller Vejle, i Danmark kæmper vi for, at alle arbejder på samme vilkår. Ordentlige vilkår."



I fagbevægelsen er det emner som pensionsalder og ulighed, der er på dagsordenen.



LO-formand Lizette Risgaard fremhæver også LO's holdning til at hæve pensionsalderen.



"Når Lars Løkke-regeringen tror, at den kan slippe af sted med at hæve vores pensionsalder endnu mere end allerede aftalt, så tager han fejl. Vi vil ikke betale med vores liv og vores helbred for unødvendige skattesænkninger. Vi vil ikke køres fuldstændige flade, for at en direktør kan få råd til fladskærm nummer fem," siger Lizette Risgaard.



Og FOA-formand, Dennis Kristensen, byder ind i diskussionen om ulighed:



"Det kniber med retfærdigheden i overenskomstsystemet. Vi forhandler typisk lønstigninger i procent, der giver den samme procent til alle, men flest kroner til de højtlønnede," siger Dennis Kristensen.



Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, taler om velfærd:



"Hvis vi ikke passer på, mister vi opbakningen til en offentlig velfærd. For når kvaliteten forringes, så vil de velhavende vælge private tilbud og dermed erodere grundlaget for, at alle vil betale for, at også de der har mindst, kan få et godt skoletilbud, lægehjælp eller omsorg og pleje, når de bliver gamle."