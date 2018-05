Overblik: Her er hele Løkkes ministerhold

I dag kunne statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tilføje tre nye ministre til regeringen efter, at Søren Pind (V) og Esben Lunde Larsen (V) i går valgte at træde tilbage fra deres ministerposter. Få overblik over hele ministerholdet her

Efter dagens ministerrokade står det klart, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kan tilføje to helt nye navne til regeringen.

Der bliver også plads til en gammel kending på Løkkes nye hold. Herunder kan du få overblik over hele regeringen, som den ser ud fra i dag:

Erhvervsmand Tommy Ahlers bliver ny uddannelses- og forskningsminister, efter at Søren Pind (V) tirsdag helt valgte at forlade dansk politik. Ahlers er erhvervsmand og et helt nyt ansigt på Christiansborg. Men flere kender ham måske fra DR's tv-serie "I Løvens Hule", hvor ihærdige iværksættere fremlægger deres virksomhedsideer for Tommy Ahlers og fire andre potentielle investorer.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen (V) overtager posten som miljø- og fødevareminister fra Esben Lunde Larsen (V). Esben Lunde Larsen har dog meddelt, at han fortsætter som folketingspolitiker.

Eva Kjer Hansen (V) bliver ny minister for fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling - en stilling som Karen Ellemann (V) nu forlader. Lars Løkke Rasmussen håber, at hun vil tage posten som Venstres første kvindelige gruppeformand.

Udover disse nye ansigter i regeringen består ministerholdet af:

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K)

Finansminister Kristian Jensen (V)

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K)

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA)

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V)

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V)

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V)

Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Børne- og socialminister Mai Mercado (K)

Undervisningsminister Merete Riisager (LA)

Kulturminister og kirkeminister Mette Bock (LA)

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

Ældreminister Thyra Frank (LA)

Kilder: Ritzau, regeringen.dk, folketinget.dk