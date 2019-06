Kristendemokraterne nåede at sælge en sejr, der aldrig kom i hus

Isabella Arendt kaldte comebacket for ”historisk” og talte om en ”magisk aften”, da Kristendemokraterne stod til at lande et vestjysk kredsmandat. Men i sidste ende kom De Radikale og omkring 200 manglende krydser i vejen for partiet

Det ser ud til at være en naturlov i dansk politik. Der findes tre ord, som martrer enhver, der vover at udtale dem, inden de sidste stemmer er talt op.

Alligevel var det tre ord, som utallige kristendemokrater gjaldede ud over tagterrassen til partiets valgfest på Vermelandsgade på Amager klokken 21.45 grundlovsdag: ”Den er hjemme.”

Fyldte ølkrus blev hævet. High fives blev uddelt. Stig Grenov dansede rundt med armene i vejret, mens Isabella Arendt tonede rent sejrsflag på tv:

”Vi er tilbage i Folketinget. Kristendemokraterne er tilbage i Folketinget for første gang i 14 år. Det er en magisk aften,” jublede den konstituerede partileder og kaldte comebacket for ”historisk”.

Kristian Andersen, partiets vestjyske spidskandidat, havde ifølge mediernes (foreløbige) prognoser og Kristendemokraternes egne beregninger sikret sig et kredsmandat. Og med sig ville han hive to tillægsmandater ind på Christiansborg.

Sådan skulle det ikke ende.

For på det tidspunkt var klokken kun lidt i 22. Resultater fra adskillige valgkredse manglede, også i Vestjylland, hvor De Radikale åndede Kristendemokraterne i nakken i langt højere grad, end de anede. Da de sidste stemmer var talt op, var den ikke hjemme - akkurat som den heller ikke var hjemme for Uffe Ellemann-Jensen (V), der i 1998 sagde de samme ord.

Cirka 200 krydser og en tabt mandatdyst med De Radikale i Vestjylland endte med at skille Kristendemokraterne fra et kredsmandat og dermed fra Christiansborg.

”En enorm skuffelse,” sagde Isabella Arendt, da stemningen i lokalerne på Amager klokken 23 var gået fra fest til flad på lidt over en time.

Nok gik Kristendemokraterne frem og blev med et resultat på 1,7 procent af stemmerne mere end fordoblet. Men fremgangen skal måles op mod de elendige 0,8 procent af stemmerne ved folketingsvalget i 2015, og alt i alt er resultatet en stor skuffelse for partiet, der havde håbet på at komme ind for første gang siden 2005.

Dengang var Marianne Karlmose, Kristendemokraternes sydjyske spidskandidat ved dette valg, formand for partiet. Hun har svært ved at sluge nederlaget efter to exit-polls og løbende prognoser i begyndelsen af valgaftenen, som sendte partiet i Folketinget.

Specielt efter en valgkamp, hvor flere af kernetemaerne passede godt med Kristendemokraternes profil. Blandt andet var klima- og miljøbevidstheden høj hos vælgerne, påpeger den tidligere KD-formand. Et tema, som partiet har haft held med at tale med om i valgkampen.

”Det her er rigtig hårdt at konstatere. For på trods af alle de faktorer, der talte for os denne her gang, endte vi stadigvæk med at være et stykke fra spærregrænsen.”

Hvad endte med at gå galt?

”Flere ting. Blandt andet må vi konstatere, at der er nogle kræfter i det her land, der er lykkedes med at køre en fuldstændig urimelig negativ kampagne mod os. Socialdemokratiet og Venstre i Ringkjøbing-Skjern har føret en kampagne, som er under lavmålet. Politik er hårdt, og folk vil åbenbart gøre alt for ikke at miste stemmer til os,” siger Marianne Karlsmose med henvisning til valgdramaet i Vestjyllands Storkreds.

Stig Grenov, der i starten af valgkampen trådte midlertidigt tilbage til fordel for Isabella Arendt, nåede på valgaftenen rundt i hele følelsesregistret. Til slut havde han dog mest lyst til at ”erklære i morgen for national sørgedag” af skuffelse, om end han alligevel kaldte sig selv for slukøret optimist.

”For under alle omstændigheder viser det her resultat, at det er slut med at spørge, hvorfor vi bliver ved. Kristendemokraterne er blevet politisk relevante igen, ingen tvivl om det..

Samme toner slog Isabella Arendt an, inden hun forlod Kristendemokraternes valgfest for at tage mod Christiansborg for at deltage i en opsummerende partilederrunde omkring midnat.

”Vi har fået 100 medlemmer i løbet af valgkampen, og Kristendemokraterne er fordoblet. Det gav ikke mandater denne her gang, men når først aftenens skuffelse har lagt sig, er det fremgangen, vi vil huske”.

Du har ikke følelsen af, at det var nu eller aldrig?

”Nej. Jeg er i modsætning til Klaus Riskær Pedersen ikke ved at opløse mit eget parti. Sådan er vi ikke. Kristendemokraterne har eksisteret i snart 50 år, og det bliver vi ved med at gøre.”