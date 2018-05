Søren Pind forlader dansk politik

Efter forgæves at have søgt chefstillingen hos Det Kongelige Teater forlader Søren Pind nu dansk politik

En af Danmarks mest markante politikere forlader dansk politik, da Søren Pind (V) stopper som uddannelses- og forskningsminister.

Det sker, efter at han var tæt på jobbet som chef for Det Kongelige Teater.

- Jeg føler mig tømt. Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop for dét, jeg troede på i alle år. Jeg har brugt enorme kræfter på det, og jeg mangler den sidste sultne energi, siger Søren Pind til Berlingske.

Pind bekræfter dermed for første gang, at han var en del af slutspillet om den prestigefyldte post i spidsen for Danmarks nationalscene.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) skriver på Facebook, at han også udtræder af regeringen og fortsætter sit arbejde som folketingsmedlem.

Statsministeriet oplyser på Twitter, at der præsenteres nye ministre og overdrages ressortområdet onsdag morgen. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) takker begge for deres flotte indsats.

Senest til sommer næste år skal der afholdes folketingsvalg, og derfor vil statsministeren sætte holdet op til.

Søren Pind ventes at blive erstattet i Folketinget af Martin Geertsen.

Søren Pind uddyber i interviewet, at han nok havde stillet op til et formandsvalg, hvis nuværende Lars Løkke Rasmussen var gået i 2011.

Men "alt handler om timing".

- Jeg kan da huske, at da vi gik af i 2011, var jeg både udviklingsminister og integrationsminister, og hvor vi lå rigtig godt til i målingerne.

- Det var på det tidspunkt på ingen måde utænkeligt, at det kunne blive sådan. Men det er klart, at så blev strukturerne pludseligt låste, siger han.

Han uddyber, at han forventer, at finansminister Kristian Jensen (V) bliver formand efter Lars Løkke Rasmussen. I 2011 var Kristian Jensen og Søren Pind begge favoritter til at blive næstformand for partiet.

Søren Pind blev for alvor kendt, da han i 1994 bragede ind på rådhuset i København og fire år efter blev bygge- og teknikborgmester. Men overborgmester blev han aldrig.

I 2003 præsenterede Søren Pind med 12 andre Venstre-folk ti liberale teser, som krævede en mere liberal profil. Det sendte chokbølger gennem partiet, og mange afskrev Pind i kølvandet på det.

Siden blev den cand.jur.-uddannede politiker dog i 2011 først minister for udviklingsbistand siden integrationsminister, justitsminister og til sidst uddannelses- og forskningsminister.

Søren Pind har skrevet flere bøger og er foruden sin kærlighed til den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagan desuden kendt som en habil sanger.

Hvad den nærmeste fremtid byder på, ved han ikke, ud over at han vil skrive og bruge tid på sine to børn.

/ritzau/