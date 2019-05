Valg 2019: Det mener partierne om religiøse minoriteter

Skal samfundet tage mindre hensyn til religiøse minoriteter? Skal forbuddet mod burka og niqab opretholdes, og skal arbejdspladser forbyde brug af tørklæde som religiøst symbol? Læs her, hvad partierne mener

En af tidens helt store værdidebatter handler om religiøse minoriteter. Tager samfundet for lidt eller for meget hensyn?

Kristeligt Dagblad har som et led i avisens store værdiundersøgelse spurgt partierne, hvad de mener om hensyn til religiøse minoriteter, burkaforbud og brug af tørklæde på offentlige arbejdspladser. Læs svarene herunder.

"Samfundet skal tage mindre hensyn til religiøse minoriteter"

Enhedslisten: Helt uenig.

Uddybning: Stat og kirke skal adskilles, og alle trossamfund ligestilles i økonomisk henseende. Det er vigtigt at fastholde, at alle i Danmark har ret til at tro på, hvad de vil – eller til at lade være med at tro. Derfor er det fint at tage hensyn. Men det er også godt, at Folketinget i juni 2017 vedtog Enhedslistens lovforslag om at afskaffe blasfemiparagraffen. Enhedslisten ønsker at beskytte mennesker, men ikke religioner eller guder, mod diskrimination og nedværdigelse.

Alternativet: Delvist uenig

SF: Hverken eller

Socialdemokratiet: Delvist enig

Radikale Venstre: Helt uenig

Konservative: Delvist enig

Kristendemokraterne: Helt uenig

Liberal Alliance: Hverken eller

Partiet Klaus Riskær Pedersen: Helt uenig

Dansk Folkeparti: Helt enig

Nye Borgerlige: Helt enig

Partiet Stram Kurs er endnu ikke vendt tilbage på Kristeligt Dagblads henvendelser.

"Offentlige arbejdspladser skal forbyde brug af tørklæde som religiøst symbol"

Enhedslisten: Helt uenig

Uddybning: Offentlige arbejdsgivere skal som udgangspunkt ikke sætte regler op for medarbejderes påklædning – ud over, hvad der fremgår af uniformsregler og sikkerhedsbestemmelser. Om man ønsker at gå med muslimsk tørklæde, jødisk kalot eller andet forhindrer ikke, at man bidrager som en hårdtarbejdende medarbejder i vores børnehaver, skoler og på plejehjem.

Alternativet: Helt uenig

SF: Helt uenig

Socialdemokratiet: Hverken eller

Uddybning: Vi vil bekæmpe parallelsamfund og social kontrol. Og fremme ligestilling og demokrati. Men vi mener samtidig, at de offentlige arbejdspladser selv kan træffe beslutning om forbud mod religiøse symboler.

Radikale Venstre: Helt uenig

Venstre: Helt uenig

Konservative: Delvist uenig

Kristendemokraterne: Helt uenig

Liberal Alliance: Helt uenig

Partiet Klaus Riskær Pedersen: Helt uenig

Dansk Folkeparti: Delvist enig

Nye Borgerlige: Helt enig

Partiet Stram Kurs er endnu ikke vendt tilbage på Kristeligt Dagblads henvendelser.

"Forbuddet mod at bære burka og niqab (tildækningsforbuddet) skal opretholdes"

Enhedslisten: Helt uenig

Uddybning: Burka og niqab er oprindeligt symboler på kvindeundertrykkelse, og ingen skal tvinges til at dække sig til. Derfor skal man hjælpe kvinder, der udsættes for negativ, social kontrol eller vold i hjemmet. Men staten skal heller ikke bestemme, hvordan vi går klædt. Det skal man helt selv.

Alternativet: Helt uenig

SF: Helt uenig

Uddybning: Burkaerne skal brændes – af kvinderne selv.

Socialdemokratiet: Helt enig

Radikale Venstre: Helt uenig

Venstre: Helt enig

Konservative: Helt enig

Kristendemokraterne: Helt uenig

Liberal Alliance: Helt uenig

Partiet Klaus Riskær Pedersen: Helt uenig

Dansk Folkeparti: Helt enig

Nye Borgerlige: Helt enig

Partiet Stram Kurs er endnu ikke vendt tilbage på Kristeligt Dagblads henvendelser.

"Nye statsborgere skal give hånd ved ceremoni for statsborgerskab"

Enhedslisten: Helt uenig

Uddybning: En ceremoni er overflødig og voldsom symbolpolitik. Om man er dansk, afhænger ikke af hilseformen, men om man føler sig dansk og som en del af fællesskabet og samfundet.

Alternativet: Helt uenig

SF: Hverken eller

Socialdemokratiet: Delvist enig

Uddybning: I Danmark er det naturligt, at vi giver hånd. Men håndtrykket skal ikke være et lovkrav. Bliver der problemer med håndtrykket i forbindelse med ceremonierne, vil vi diskutere lovgivning igen.

Radikale Venstre: Helt uenig

Venstre: Helt enig

Konservative: Helt enig

Kristendemokraterne: Helt uenig

Liberal Alliance: Helt enig

Partiet Klaus Riskær Pedersen: Helt uenig

Dansk Folkeparti: Helt enig

Nye Borgerlige: Helt enig

Partiet Stram Kurs er endnu ikke vendt tilbage på Kristeligt Dagblads henvendelser.