Politikadet skal i fængsel for at have ladet sig bestikke

En 25-årig tidligere politikadet fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er blevet straffet med fire måneders fængsel for at have misbrugt sit embede til videregivelse af fortrolige oplysninger og bestikkelse.

Dommen blev afsagt ved Retten i Nykøbing Falster tirsdag, oplyser anklager Lotte Nielsen.

Den medtiltalte i sagen havde tilbudt politikadetten penge for at foretage opslag i politiets systemer.

Ulovlighederne havde deres begyndelse en sommerdag i 2019 på Café Dish Dash i Slagelse.

Her bad den medtiltalte om, at politikadetten slog op i politiets søgeapp, hvor man kan finde oplysninger fra Kriminalregisteret om aktualiteter, eftersøgninger og tidligere domme.

Politikadetten sendte billeder af søgningerne til den medtiltalte.

For eksempel skrev kadetten via Snapchat:

- Bror ham der (navn udeladt, red.) skylder et eller andet. Han er farlig at slå op. Han har mange sager, stod der i beskeden.

Anklagemyndigheden mente, at en del af bestikkelsen bestod i, at den medtiltalte betalte for middagen på Café Dish Dash, men det fandt retten ikke bevist.

Politikadetten modtog dog i ugerne efter sammenlagt 3500 kroner.

Retten fandt det heller ikke bevist, at kadetten skulle have overleveret en bærbar politiradio til den medtiltalte.

Politiradioen var blevet stjålet på politistationen i Rødby i ugerne op til overdragelsen.

Politikadetten har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke dommen, mens den medtiltalte modtog sin dom. Den lyder på tre måneders fængsel.

- Det er en rigtig fin dom. Det er en alvorlig sag, og det synes jeg, retten har vist med de straffe, de er blevet idømt, siger anklager Lotte Nielsen.

