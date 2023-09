Politiklagemyndighed undersøger anholdelse af cyklist

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har modtaget en klage over politiets magtanvendelse under en anholdelse i København 13. september.

Det skriver DUP mandag på sin hjemmeside.

Flere medier har bragt videooptagelser af anholdelsen, hvor en anholdt cyklist blandt andet fik peberspray i øjnene.

Klagemyndigheden skriver, at den mandag har indledt en undersøgelse af episoden.

Artiklen fortsætter under annoncen

DUP skriver, at myndigheden for nuværende ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Man kan som borger klage over politiets adfærd til DUP, eller hvis man mener, at politiet har udsat en for noget strafbart.

Det er så op til DUP at undersøge sagen nærmere.

Klagemyndigheden undersøger også automatisk sager, hvor folk kommer alvorligt til skade eller dør i politiets varetægt.

Cyklisten blev stoppet på Prinsessegade, da han skulle hen til en SFO og hente sine to børn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han blev stoppet af en motorcykelbetjent, der mente, at manden havde talt i telefon under kørslen. Det skrev blandt andet Politiken i weekenden.

Cyklisten er Adam Dyrvig Tatt, som er chefredaktør på det undersøgende medie Danwatch.

Han fik peberspray i øjnene, selvom han var blevet lagt ned på jorden i håndjern.

Københavns Politi har tidligere oplyst, at chefredaktøren er sigtet for at bruge telefon, mens han kørte på cykel, at nægte at oplyse navn og fødselsdato, at have udøvet vold og truet en betjent og at have modsat sig anholdelse.

/ritzau/