To politikredse har udfordringer med 114-opkald

Hos to af landets politikredse er der mandag tekniske udfordringer med opkald til 114.

Det drejer sig om Københavns Politi og Østjyllands Politi. Det har begge kredse oplyst på Twitter.

For både Københavns Politi og Østjyllands Politi gælder det, at nogle opkald bliver afbrudt.

- Når man taler med os, bliver ens nummer noteret og i de tilfælde, at et opkald bliver afbrudt, kan vi derfor ringe tilbage, skriver Københavns Politi på Twitter.

Grunden til udfordringerne kendes ikke.

Man kan stadig komme igennem til 112. Begge politikredse opfordrer til, at man kontakter dette nummer, hvis man har akut brug for hjælp.

Østjyllands Politi tilføjer, at man i mange tilfælde kan foretage en anmeldelse på politi.dk.

Politiets 114-nummer er det direkte servicenummer til politiet i hele landet, hvor man kan henvende sig, hvis der ikke er akut behov for hjælp.

Det kan for eksempel være for at anmelde en forbrydelse, hjælp til vejledning, eller hvis du har et tip eller en forespørgsel til politiet.

/ritzau/