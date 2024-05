Politimand frifundet: Kørte vild udrykning med anholdt i bilen

Retten i Holbæk har fredag frifundet en 48-årig politimand, der var anklaget for en stribe færdselsforseelser, oplyser betjentens advokat til Ritzau.

Betjenten var blandt andet anklaget for tilbage i april 2020 forskellige steder i Kalundborg Kommune at have kørt over for rødt adskillige gange og for at have kørt omkring 200 kilometer i timen.

Anklagemyndigheden havde krævet betjenten idømt en bødestraf og en frakendelse af førerretten.

Advokat Martin Cumberland har repræsenteret politimanden i sagen og har fredag fået oplyst rettens afgørelse telefonisk. Han har derfor ikke fået oplysninger om rettens begrundelse for at frifinde.

Selve retsforhandlingerne foregik i sidste uge, hvor dommer Peder Johannes Christensen valgte at optage sagen til dom, som er blevet afsagt fredag uden afholdelse af retsmøde.

Det er Statsadvokaten i København, som har valgt at rejse tiltale i sagen på baggrund af efterforskning foretaget af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

I sagens anklageskrift er der opremset i alt 25 trafikforseelser, som skulle være sket under udrykningskørsel.

Det er helt normalt, at udrykningskøretøjer ikke følger færdselsreglerne. Men ifølge Statsadvokaten i København var udrykningen unødvendig, og derfor burde betjenten straffes, lød anklagen.

Det burde oven i købet anses som en skærpende omstændighed, at den vilde kørsel skete med en anholdt i en anden sag i bilen.

Det var først på aftenen den 25. april, at de blå blink blev tændt i nærheden af landsbyen Svallerup i Vestsjælland. De 25 forseelser skete i løbet af 15 minutter, hvor jagten gik efter en 30-årig bilist.

Bilisten blev forsøgt standset under en rutinekontrol, men flygtede, og flere patruljevogne deltog i jagten, skrev Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport dengang.

Da han blev standset i et kryds i Kalundborg, viste det sig, at han var frakendt førerretten.

