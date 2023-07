Politimand risikerer fængsel for brug af foto af Kim Wall i undervisning

Anklagemyndigheden kræver en politimand straffet, fordi han på sin private telefon og sin private computer opbevarede blandt andet et foto af den dræbte journalist Kim Walls torso.

Han lå også inde med et foto af en død mand liggende i tigerburet i København Zoo.

Begge fotos havde han fået som led i sin tjeneste. Og begge fotos blev ulovligt vist i forbindelse med undervisning af elever på Politiskolen, hævder anklagemyndigheden.

Det er Statsadvokaten i København, der har besluttet at rejse tiltale på baggrund af en langvarig efterforskning hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

En bøde er ikke tilstrækkeligt ifølge statsadvokaten. I retten vil der være påstand om fængselsstraf. Det fremgår af anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Derimod nægter den tiltalte sig skyldig. Han har ikke overtrådt straffeloven, mener han.

Kim Wall var offer i en usædvanlig brutal drabssag i 2017. I sin ubåd parterede gerningsmanden liget i flere dele.

Statsadvokaten hævder, at politimanden har overtrådt to bestemmelser i straffeloven. Dels skal han have misbrugt sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret. Og dels skal han have videregivet fortrolige oplysninger.

I anklageskriftet står, at politimanden underviste elever på politiskolen og hundeførere, og at de to fotos samt nogle videooptagelser af andre episoder blev vist "et ukendt antal gange".

Men det var - hævder anklagemyndigheden - uberettiget videregivelse.

Sagen blev offentligt omtalt første gang i foråret 2022, da Ekstra Bladet kunne fortælle, at der var rejst en sigtelse, og nu har anklagemyndigheden altså vurderet, at manden skal stilles for retten.

Også andre forhold indgår i sagen.

For eksempel skal politimanden have sendt fotos af to anholdte personer fra sit arbejde videre til sin hustru og børn.

Det bliver en dommer og to lægdommere i Københavns Byret, som skal afgøre, om straffeloven er overtrådt.

