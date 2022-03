Politimand tiltalt for 74 krænkelser fik advarsel i 2017

Betjent afviser at have talt om sex og onani under køreprøver. Han nægter krænkelser og stillingsmisbrug.

En erfaren politimand, der er tiltalt for at have krænket 74 kvinder under deres køreprøver, fik i 2017 kritik for netop sin adfærd.

Det fremgår af dokumenter, som specialanklager Jette Malberg tirsdag læser op i Retten på Frederiksberg, hvor betjenten er på anklagebænken.

- Det blev kraftigt formanet over for (betjenten, red.), at sådan en adfærd var uacceptabel, læser hun fra et notat fra en tjenestelig samtale, som politimanden var indkaldt til hos Københavns Politi i foråret 2018.

Det udspringer af, at en kvinde følte sig krænket af politimanden, der havde været køreprøvesagkyndig ved hendes køreprøve i sommeren 2017.

Hun fortalte blandt andet, at han under prøven masserede hende, og at han efter prøven havde klappet hende på låret og talt rosende om hendes udseende.

Klappet og de rosende ord erkendte han dengang, mens han afviste, at han ellers havde rørt hende.

Og lårklappet var ikke seksuelt ment, understregede han dengang.

Hun havde virket nervøs, prøven var ikke gået godt, og han ville markere, at nu var det overstået, og at hun var en flot pige og derfor havde god grund til at have en masse selvtillid.

Der kom ingen straffesag ud af det, fordi Statsadvokaten i København vurderede, at sagen, der var ord mod ord, ikke ville ende med en dom til betjenten.

I stedet blev det kraftigt indskærpet, at han skulle lade være med at røre ved eleverne under prøverne "for at undgå eventuelle misforståelser".

Betjenten, der i dag er stoppet efter mere end 35 år i politiet, fortæller tirsdag, at han ændrede sin adfærd efter den løftede pegefinger.

- Jeg ville i hvert fald undgå krammere og det, som bliver nævnt, siger han.

Han er tiltalt for fra 10. juli 2015 til 17. oktober 2019 at have krænket 74 kvinder. Blandt andet ved at kramme, tage deres hånd, lægge sin hånd på deres lår, tale om kvindernes udseende, spørge om de er i forhold, nævne egne seksuelle præferencer og lægge op til at ses med kvinder efterfølgende.

Den erfarne betjent nægter sig skyldig i det hele. Alligevel medgiver han, at han både har krammet og taget nogle af kvinderne i hånden ved køreprøver.

Men kram fandt sted efter prøverne. Det var på kvindernes initiativ og i glæde over, at de var bestået. Han kunne selv finde på at tage meget nervøse elever i hånden kortvarigt, forklarer han.

- Det var for at sige: "Hvis du er nervøs, så giv mig din nervøsitet, og så kaster jeg den ud ad døren", siger han og imiterer bevægelsen i retslokalet.

Den første klage, der endte med kritik og en indskærpelse, kom 14. juli 2016.

Et år senere fik han at vide, at sagen mod ham var opgivet. 22. december 2017 blev der udtalt kritik af ham fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

28 af kvinderne skulle være krænket efter den dato, fremgår det af anklageskriftet.

Sagen mod ham behandles over flere retsdage og ventes afsluttet i slutningen af april.

/ritzau/