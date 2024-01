Politimand viste billede af Kim Wall: Billeder siger mere end 1000 ord

Det var helt normalt som politimand at bruge sin egen private telefon i forbindelse med det daglige arbejde.

Det fortæller en 49-årig politimand, der er på anklagebænken i en sag, hvor han er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt og for at krænke privatlivets ret ved at have opbevaret og vist en række billeder og videoer af blandt andet lig, ligdele og forskellige politiaktioner.

Han erkender de faktiske forhold - at have været i besiddelse af billederne og videoerne - men nægter sig skyldig i at have brudt loven.

Politimanden havde blandt andet et billede af den dræbte journalist Kim Walls torso liggende i en vandkant samt et af en død mand i tigerburet i Københavns Zoo på sin private telefon, computer og iPad.

De blev udelukkende brugt, i forbindelse med at han underviste hundeførere, forklarede den 49-årige i retten fredag. Han har ifølge eget udsagn aldrig vist dem til nogen uden for politiet.

Ifølge den 49-årige var der intet usædvanligt i, at han havde arbejdsmateriale liggende på sine private elektroniske enheder. At bruge sin telefon til den slags var en helt normal arbejdsmetode i ordensmagten, og den interne kommunikation i politiet foregik ofte via privattelefoner, fortalte han.

I Hvert fald indtil politimanden blev anholdt i kantinen på politigården i København i januar 2022 efter en anonym anmeldelse fra en kollega. Han blev efterfølgende hjemsendt og har siden februar 2022 været suspenderet.

Siden er reglerne omkring brug af egen telefon og opbevaring af arbejdsmateriale blevet strammet op, siger den 49-årige.

Billederne af Kim Wall og liget i tigerburet var - ifølge politimanden - relevante at bruge i undervisningen af hundeførere, fordi de var med til at vise, at lig og ligdele kan blive fundet i forskellige tilstande og i forskellige omgivelser.

- Det er det, der er på de her billeder, der er virkeligheden. Det er sådan, jeg selv er blevet undervist. Man vil nok ikke tage mig seriøst, hvis jeg viste en tegning med en tændstikmand, der skulle forestille et lig. Et billede siger mere end 1000 ord, sagde den 49-årige, da anklager Nina Hjorth spurgte, hvorfor det var nødvendigt at vise billederne.

Den 49-årige er også tiltalt for selv med sin telefon at have taget billeder af to anholdte personer og vist dem til sin familie. Episoder, politimanden beskriver som det eneste i sagen, han fortryder.

- Min lille datter på tre år ville vide, om vi havde taget nogle røvere. Så i et forsøg på at være nærværende og en god far tog jeg et billede af en, vi havde anholdt, fortalte politimanden i retten.

Der falder dom i sagen tirsdag. En dommer og to domsmænd skal tage stilling til skyldsspørgsmålet. Anklager Nina Hjorth vil kræve politimanden fængslet, men er i retten endnu ikke kommet med sin strafpåstand.

Den 49-årige og hans forsvarer, Stine Gry Johannessen, mener, at sagen burde have været håndteret internt i politiet.

