Politisk redaktør: Det europæiske rød-grønne protestvalg kan genere Mette Frederiksen

Europa-Parlamentsvalget ser ud til at give de rød-grønne partier uden om Socialdemokratiet en massiv sejr og Dansk Folkeparti et stort nederlag. Gentager det billede sig i folketingsvalget, bliver regeringsforhandlingerne endnu sværere, end de i forvejer tegner til at blive

Tre ting går igen fra land til land ved Europa-Parlamentsvalget:



For det første en usædvanlig høj valgdeltagelse. For det andet en meget tydelig grøn bølge. Og for det tredje en protest mod de enkelte landes nationale regeringer, næsten uanset partifarve.

Det er det tydelige budskab i de mange stemmestedsmålinger, der er blevet offentliggjort, inden de officielle resultater har kunnet offentliggøres.

Alle tre tendenser ser ud til at slå igennem i den danske del af parlamentsvalget. Stemmedeltagelsen står til at slå rekord med 66,5 procent - det højeste nogensinde ved et dansk Europa-Parlamentsvalg.

Derudover ser der ud til at være stor fremgang til grønne partier som De Radikale og SF, som hver vil fordoble deres mandattal fra et til to mandater. De Radikale går markant frem og kan takke valgsamarbejdet med Alternativet for de to mandater. Alternativet selv har i modsætning til søsterpartier i mange andre europæiske lande ikke fået noget prangende valg, men under ét er der stor fremgang til de grønne partier.

Den helt store taber er blevet Dansk Folkeparti, som får halveret sit mandattal fra fire til to. Partiet forklarer det selv som en forsinket udløber af Meld- og Feld-sagerne, samt at det på forhånd ville være umuligt at gentage succesen fra 2014, da Morten Messerschmidt sikrede de fire mandater med 26,6 procent af stemmerne.

Det er dog svært at se bort fra de landspolitiske over- og undertoner i valgresultatet. Meningsmålingerne har længe spået en halvering af Dansk Folkeparti, men i de målinger er en del af vælgerne gået til Stram Kurs og Nye Borgerlige. De to partier stillede slet ikke op til Europa-Parlamentsvalget, og alligevel er Dansk Folkeparti blevet halveret.

Partiformand Kristian Thulesen Dahl erkender, at klimadagsordenen og briternes problemer med Brexit har skadet partiet i valget - det sidste fordi det britiske kaos har vist, hvor svært det er at forlade EU på ordentlig måde.

Tolket i et landspolitisk lys har de tre regeringspartier holdt skindet på næsen med et uændret resultat for Venstre, en lille fremgang for De Konservative i forhold til meningsmålingerne og en tilsvarende tilbagegang for Liberal Alliance. Men set under et står regeringen og dens støtteparti til en stor tilbagegang, præcis som målingerne har vist op til folketingsvalget.

Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har med udsigten til tre mandater holdt stand, i hvert fald i forhold til Europa-Parlamentsvalget i 2014. Når det gælder folketingsvalget om ti dage, bekræfter dagens valg også mange måneders tendens, nemlig at Socialdemokratiet kommer til at danne regering.

Alligevel kan resultatet nok give anledning til socialdemokratiske panderynker. For gentager De Radikale, SF og Enhedslisten om ti dage den succes, partierne ser ud til at have fået i Europa-Parlamentsvalget, kan regeringsforhandlingerne blive endnu sværere, end de i forvejen har tegnet til at blive.

Et enkelt tal: De første målinger fra valgstederne viser, at SF og De Radikale tilsammen får næsten lige så mange stemmer som Socialdemokratiet. Sammen med Enhedslisten, Alternativet og Folkebevægelsen mod EU er SF og De Radikale klart større end Socialdemokratiet.

Europa-Parlamentsvalget tegner med andre ord et massivt venstresving herhjemme. På eksempelvis klimaområdet kan Socialdemokratiet blive mødt med meget skarpe og dyre krav til en ny klima- og miljøpolitik.

I sidste ende kan det vise sig at blive en større knast, end udlændingepolitikken indtil nu har været for den røde blok, for man vil næppe kunne skaffe de mange penge til miljøet uden massive skattestigninger og/eller offentlige besparelser.

Det kan igen gøre det svært at få råd til de velfærdsløfter, som både Socialdemokratiet og venstrefløjspartierne har udstedt i valgkampen.