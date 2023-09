Polsk mand får fem års fængsel for dødsulykke i Høje Taastrup

Polske Prezemyslaw Szymon Hubert er onsdag blevet idømt fem års fængsel i Retten i Glostrup efter at være blevet kendt skyldig i uagtsomt manddrab.

Han var tiltalt for under særligt skærpende omstændigheder at være skyld i den trafikulykke i Høje Taastrup, der i marts kostede en 62-årig mand livet.

Sagen mod Prezemyslaw Szymon Hubert blev ført som en tilståelsessag. Ud over fængselsstraffen er han blevet idømt fratagelse af førerretten i ti år, ligesom han er blevet udvist af Danmark for bestandigt.

Ulykken fandt sted i krydset mellem Roskildevej og Hallands Boulevard i Høje Taastrup.

En 62-årig mand kom kørende ad Roskildevej og skulle dreje til venstre ind på Halland Boulevard, men da han svingede, blev bilen ramt af en hvid varebil, der kørte mindst 149 kilometer i timen. Bag rattet i den varebil sad den 27-årige Prezemyslaw Szymon Hubert.

Den polske mand var beruset. Umiddelbart efter ulykken blev han målt til at have en alkoholpromille på 1,44, fremgik det af anklageskriftet i sagen.

Prezemyslaw Szymon Hubert har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen. Det har han 14 dage til at beslutte sig for.

/ritzau/