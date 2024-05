Populær kinesisk netbutik anklages for at manipulere kunderne

Forbrugerrådet Tænk har sammen med en række andre europæiske forbrugerorganisationer indsendt en klage over den kinesiske handelsplatform Temu.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som den europæiske paraplyorganisation BEUC har offentliggjort.

Organisationerne mener blandt andet, at Temu bryder reglerne i EU ved at benytte sig af manipulerende designs, som har til hensigt at få forbrugerne til at købe mere.

Derudover mangler der kontaktinformation på de producenter, som står bag produkterne på platformen, lyder anklagen.

Forbrugerrådet Tænk har indsendt sin klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Den kinesiske platform har i forvejen fået en hård medfart at myndigheder, organisationer og politikere på det europæiske kontinent.

Herhjemme har miljøminister Magnus Heunicke (S) opfordret til at holde sig væk fra Temu. Det skete for nylig over for Børsen.

- Der er mange eksempler på, at produkter, som sælges på Temu, ikke overholder den lovgivning, vi har i EU, og i værste fald er produkterne farlige for forbrugerne, lød det i et skriftligt citat til mediet.

Ifølge Børsen blev Temu stiftet i 2022 af den kinesiske milliardær Colin Huang. For cirka syv måneder siden blev platformen tilgængelig i Danmark.

Gennem Temu sælges der produkter direkte fra producenter til forbrugere.

Tidligere har Forbrugerrådet Tænk frarådet danskere at købe produkter til børn på platformen.

Det skyldes, at paraplyorganisationen Toy Industries of Europe (TIE), i en test vurderede, at 18 ud af 19 stykker legetøj fra Temu var farlige for børn.

Temu har tidligere afvist kritikken.

/ritzau/