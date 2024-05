Populært dansk fitnessbrand tæt på fordoblede omsætning i 2023

Det danske tøjmærke Planet Nusa har tæt på fordoblet sin omsætning i 2023.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Heri lyder det, at omsætningen i 2023 rundede 73 millioner kroner. Året før lød den på 38 millioner kroner.

Virksomhedens indtjening har dog taget et lille dyk fra fire millioner kroner i 2022 til tre millioner kroner i 2023.

I samme periode er personaleomkostningerne steget fra godt 4,7 millioner kroner til knap 14 millioner kroner. Det viser regnskabet.

Planet Nusa har åbnet to nye butikker i løbet af året, én i Aarhus og én i København. Dermed har virksomheden samlet tre butikker i Danmark.

I regnskabet fremgår det, at det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte steg fra 11 til 29 i 2023.

Ifølge Planet Nusa selv har virksomheden i dag 54 fuldtidsansatte.

- Vi har knoklet for at få skabt en god arbejdsplads med kompetente medarbejdere, så vi kan sikre en veldrevet virksomhed, hvor alle knapper fungerer, og vi kan fortsætte vores vækst, siger stifter af Planet Nusa Mille Skat i pressemeddelelsen.

Planet Nusa blev stiftet i 2018 af Kristine Esmer og Mille Skat. De ejer fortsat hovedparten af virksomheden tilsammen.

Virksomheden sælger sportstøj direkte fra produktion til forbrugere. Det har i løbet af året været en styrke, mener Kristine Esmer.

- Det er klart, at 2023 også var et mere udfordrende år med hensyn til købsadfærd, som vi løbende skulle tilpasse os, siger hun i pressemeddelelsen.

- Heldigvis står vi i dag over for en virksomhed, som er tilpasningsdygtig, fordi vi ejer alt lige fra lagerdrift til alle salgspunkter, og det har været en væsentlig faktor, der sikrer, at vi hurtigt kan dreje på de rigt ige knapper, lyder det videre.

