Porsche gasser op fra start i børsdebut

Volkswagen henter milliarder på at børsnotere Porsche. Aktien steg fra start i et ellers svagt marked.

Porsche debuterede torsdag på børsen i Frankfurt, Tyskland, i en af de største børsnoteringer i flere år. Og der blev gasset op fra start.

Aktien steg fra handelsstart til 84 euro - 624,7 kroner - i et ellers svagt marked. Der var sat en startkurs på 82,5 euro.

Det giver selskabet, der producerer luksusbiler, en værdi på mere end 76 milliarder euro. Det er 565,2 milliarder kroner.

- Det er et historisk øjeblik for Porsche, siger topchef Oliver Blume, der også er topchef for Volkswagen, som ejer bilproducenten.

Volkswagen står til at hente 9,4 milliarder euro ved børsnoteringen af datterselskabet. Det svarer til 69,9 milliarder kroner.

Nogle af dem skal bruges på at indfri selskabets ambitioner inden for det hastigt voksende marked for elektriske biler.

Kigges der på værdien af de udstedte aktier, er Porsches børsdebut den største i Tyskland siden 1996. Her blev Deutsche Telekom noteret. Det er den største i Europa, siden schweiziske Glencore kom på børsen i 2011.

Analytikere har spændt set frem mod børsnoteringen, der sker samtidig med at økonomien er i strid modvind.

Investeringsbanken Berenberg har peget på, at noteringen kan blive en "katalysator i en industri, der i høj grad mangler positive overraskelser".

I forbindelse med børsnoteringen sælges aktier uden stemmeret til investorerne, mens 25 procent af selskabet sælges til selskabet med samme navn - Porsche SE.

Det er et holdingselskab ejet af Porsche-Piëch-familien. Det er efterkommere af østrigeren Ferdinand Porsche, der opfandt den ikoniske Volkswagen-bil Boblen og grundlagde Porsche.

Porsche SE, som også ejer aktiemajoriteten i Volkswagen, vil have en ejerandel, der giver dem mulighed for fortsat at styre selskabets fremtid.

Det nu børsnoterede bilselskab havde sidste år en omsætning på 33,1 milliarder euro. Det svarer til 246,2 milliarder euro.

/ritzau/AFP