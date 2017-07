70 år i dag: Dorthe Kollo blev kendt som 9-årig

Sangerinden Dorthe Kollo begyndte tidligt, men er ikke færdig med at udgive musik trods mere end 60 år i branchen. Nu fylder hun 70 år

Syd for grænsen kalder man hende Die Dorthe aus Dänemark.



Sangerinden Dorthe Kollo er en institution inden for dansk-top-genren, men i Tyskland er efterspørgslen efter hendes sange måske endnu større.



Den danske eksportsucces kan fejre sin fødselsdag med udgivelsen af et opsamlingsalbum i grænselandet, hvor hun i dag også er bosiddende.



Navnet Kollo fik hun fra sin daværende mand, den tyske sanger René Kollo. I dag er hun gift med en anden tysker, forretningsmanden Heiner Dettmer – og derfor hedder hun formelt Dorthe Dettmer.



Men da den purunge Dorthe tog mikrofonen første gang, hed hun Larsen til efternavn og var blot ni år. Hendes mor havde læst om en talentkonkurrence, der blev afholdt på Restaurant Tarantella i Aarhus-Hallen. Her endte Kollo med at stå for pauseunderholdningen, og det gjorde stort indtryk. En stjerne var født.



Grammofonselskabet Oktava havde været på udkig efter ”sommerens pige til sommerens plade”. Året efter fik hun en pladekontrakt med selskabet og pladedebuterede i 1957 med ”Min Piphans”.



Blandt hendes mest kendte sange herhjemme efter en lang karriere kan nævnes ”Velkommen til verden” og ”Gid du var i Skanderborg”, som i Tyskland endte som ”Wärst du doch in Düsseldorf geblieben”.



Dorthe Kollo glæder sig i dag over, at det lykkedes hende at blive mor til to døtre og samtidig finde tid til at passe dem og karrieren – i to lande. ”Jeg følte, at jeg stadig havde begge ben solidt plantet på jorden,” siger Dorthe Kollo.



Den runde dag skal fejres, men det bliver ikke kun hende selv, der løber med opmærksomheden. Begge hendes døtre er nemlig født samme dag som hende, og dagen før har hun og hendes mand 10-årsbryllupsdag og kan fejre 17 år sammen.



”Så det er klart, at 17 er mit lykketal,” siger Dorthe Kollo.