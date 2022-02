PostNord bryster sig af historisk stærkt år

På trods af modgang i de sidste tre måneder af 2021 kunne PostNord levere et stigende resultat.

Dansk-svenske PostNord leverede trods en hård slutning på året et solidt regnskab for 2021. Det viser regnskabet, der er offentliggjort onsdag morgen.

Samlet steg salget til 40,7 milliarder svenske kroner, og resultatet steg til to milliarder svensk kroner.

- Høje volumener inden for e-handel lagde fundamentet for historisk stærke resultater i 2021.

- Det sidste kvartals resultater faldt på grund af lavere volumen inden for brevpost og udfordringer for planlægning, der gjorde omkostningerne ved pakkeport for høje, skriver selskabet.

Den danske del af forretningen var godt hjulpet af efterspørgsel udløst både af covid-19 og ikke mindst af kommunalvalget i november.

/ritzau/