PostNord Danmark begynder 2023 med at barbere en del af underskud

PostNords danske forretning giver fortsat underskud, men noget mindre end i første kvartal sidste år.

Det viser selskabets regnskab for første kvartal af 2023, som er offentliggjort tirsdag.

I første kvartal blev det til et driftsunderskud på 16 millioner svenske kroner mod 85 millioner svenske kroner i samme kvartal i 2022.

Chef for PostNord Danmark Peter Kjær Jensen udtaler sig i afdæmpede, men dog optimistiske toner efter regnskabet.

- På trods af at vi faktisk ligger i et ret tungt marked med stigende omkostninger, har vi formået mere end at omkostningskompensere for det, siger han efter offentliggørelsen af regnskabet.

- Jeg synes ikke, at det er tilfredsstillende, men det er dog en betydelig forbedring i forhold til sidste år.

Antallet af breve, der blev sendt i Danmark, var faldende - en tendens, der er set over mange år.

Også pakkemængderne faldt. Det handler både om pakker sendt fra forhandlere til kunder samt pakker mellem virksomheder.

Den udvikling tilskriver PostNord "delvist en mindsket købekraft".

/ritzau/