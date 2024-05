PostNord fyrer 175 ansatte for at styrke fokus på pakkepost

Postfirmaet PostNord nedlægger 175 stillinger på landsplan som led i en ny strategi, der skal styrke firmaets position på markedet for pakkepost.

Det skriver Fredericia Dagblad torsdag.

65 af de nedlagte stillinger findes i PostNords godsterminal i Taulov nær Fredericia.

Det oplyser PostNord til Ritzau.

De 175 skrottede stillinger skyldes et ønske om at fokusere og forenkle forretningen.

Det siger Kim Pedersen, bestyrelsesformand for PostNord Logistics, i en pressemeddelelse.

- Vi har sat et klart og tydeligt mål: PostNord skal være bedst på pakker i Norden.

- Vi har allerede en meget stærk position for pakkemarkedet i dag, men vi har potentiale for mere, og det potentiale skal vi indfri i de kommende år, siger Kim Pedersen, der også er administrerende direktør for PostNord Danmark.

Samtlige af de 175 stillinger, der nedlægges, er i PostNord Logistics, som blandt andet fragter stykgods og varer på paller.

Firmaet er et datterselskab til PostNord, som i fællesskab ejes af den danske og svenske stat.

- Det er en tung beslutning at sige farvel til dygtige medarbejdere, og jeg ved, hvor hårdt de har kæmpet for at levere gode resultater for vores kunder hver eneste dag, siger Kim Pedersen.

- Vi har en tæt dialog med de faglige organisationer, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at alle medarbejdere bliver hjulpet bedst muligt videre.

Foruden at der nedlægges stillinger, vil PostNord også reducere sit produktudbud.

Det er dele af udbuddet på paller og stykgods, der vil blive skåret.

Desuden vil såkaldt part- og full load også blive reduceret. Det er løsninger, der kan bruges, når man skal sende større godspartier.

Den nye strategi kommer efter en årrække med underskud i PostNord. I 2023 var underskuddet på over en halv milliard svenske kroner.

