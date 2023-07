PostNord mindsker underskud under venten på endelig postlov

PostNord i Danmark havde i første halvår af 2023 et driftsunderskud på 52 millioner svenske kroner mod 146 millioner svenske kroner i først halvår sidste år.

Det fremgår af halvårsregnskabet fremlagt torsdag.

52 millioner svenske kroner svarer til knap 34 millioner danske kroner.

Brevmængderne faldt med 24 procent i kvartalet. Det er sket som følge af den "fortsatte digitalisering", oplyser selskabet.

Også pakkemængderne er faldet. Her har dansk PostNord haft et fald på fire procent som følge af "lavere efterspørgsel på pakker mellem virksomheder som følge af den svækkede økonomi".

Regnskabet er blevet fremlagt ovenpå et kvartal, hvor der i Folketinget blev opnået enighed om en postaftale.

Den skal ophæve befordringspligten, der i dag varetages af PostNords danske afdeling.

PostNord venter, at aftalen træder i kraft 1. januar 2024, og at en endelig aftale kan blive behandlet i Folketinget i løbet af oktober.

- Vi vender tilbage til efteråret og gør rede for de konsekvenser, det nye lovforslag ventes at få for vores virksomhed, skriver selskabet.

Nettoomsætningen i PostNord i Danmark endte for halvåret på 4,1 milliarder svenske kroner.

Renset for valutaeffekter er det et fald på tre procent.

PostNord-koncernen som helhed havde i første halvår en omsætning på 19,7 milliarder svenske kroner.

I andet kvartal faldt brevmængderne for hele koncernen med 14 procent, og selskabet fortsætter "tilpasningen af brevvirksomheden, i takt med at brevmængderne falder", udtaler koncernchef Anne Marie Gardshol i en meddelelse.

Det har blandt andet ført til færre ansatte.

- Vi havde ved udgangen af kvartalet cirka 2000 FTE (gennemsnitligt antal ansatte) færre end i andet kvartal 2022, oplyser hun.

Koncernen som helhed endte med et minus på driftsresultatet på 682 millioner svenske kroner for halvåret.

