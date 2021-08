Afonso Seixas Nunes er præst, men bruger det meste af sin tid på at studere robotter i krig. Han ser både fordele og ulemper ved robotterne, men mener, at de udfordrer demokratiet, fordi de fjerner rædslerne fra almindelige menneskers øjne

Præst: Hvordan placerer vi et ansvar, når maskiner slår ihjel?

Forestil dig, at en selvmordsbomber finder vej ind i menneskemylderet på Hovedbanegården i København. Ingen på stationen ved, at de står tæt på en person med sprængstoffer om livet, men få hundrede meter væk er en drone på mindre end 200 gram allerede lettet. Fodret med måneders informationer og advarsler om terroristen på stationen, finder den vej ind til perronen. Lydløst og uden indblanding fra et menneske. Det er en portugisisk præst, Afonso Seixas Nunes, der beskriver den foruroligende scene.