Pricerunner sagsøger Google for 16 milliarder

I årevis er forbrugere blevet vildledt, når de har brugt Googles søgemaskine til at lede efter de billigste produkter på nettet.

Derfor sagsøger prissammenligningstjenesten Pricerunner nu internetgiganten for 16 milliarder kroner.

Pricerunner mener, at Google ved at favorisere sin egen shoppingguide, Google Shopping, i forbindelse med søgninger har styret internettrafik væk fra Pricerunner og andre lignende tjenester.

- Vi ønsker naturligvis at få erstatning for den skade, som Google har forvoldt os gennem mange år. Men vi ser også sagsanlægget som en kamp for forbrugerne, som har lidt stor skade gennem Googles brud på konkurrenceloven igennem 14 år, siger Mikael Lindahl, der er direktør for Pricerunner.

EU-Kommissionen konkluderede tilbage i 2017, at Google havde brudt konkurrenceloven ved at forhindre sine brugere i at finde den bedst mulige pris for et produkt.

Det er særligt problematisk, fordi søgemaskinen har en markedsandel på mere end 90 procent i de fleste europæiske lande.

Google blev idømt en bøde på 2,4 milliarder euro (knap 18 milliarder kroner), og dommen blev stadfæstet i november sidste år, efter at den var blevet anket.

Pricerunner mener, at Google på trods af dommen fortsætter sin ulovlige praksis.

Og efter at have rådført sig med juridiske og økonomiske rådgivere har man altså besluttet sig for at lægge arm med Google, selv om der kan blive tale om en langvarig og dyr proces.

Selskabet agter dog at øge erstatningsbeløbet med otte procent hvert år, indtil sagen er afsluttet, eller Google stopper med at favorisere sine egne shoppinglinks.

Pricerunner er stiftet i 1999 i Sverige, men har også en stor afdeling i Danmark med hovedkontor i Nykøbing Falster. Selskabet opererer desuden i Norge og Storbritannien og har 170 ansatte.

Betalingstjenesten Klarna købte i november sidste år Pricerunner til en pris af 125 millioner dollar, svarende til godt 800 millioner kroner.

/ritzau/