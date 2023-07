Pris på ejerlejligheder steg mest i juni - økonom ser spæd fremgang

For fjerde måned i træk havde priserne på boligmarkedet i maj en lille pil opad.

Især ejerlejlighederne er steget i pris i løbet af juni. Her er lejlighederne blevet en procent dyrere i gennemsnit.

Det viser nye tal fra Boligsiden, som er blevet offentliggjort onsdag.

Nu er kvadratmeterprisen for ejerlejligheder i gennemsnit 33.388 kroner. Det svarer til, at en lejlighed på 90 kvadratmeter i gennemsnit koster lige omkring tre millioner kroner.

Sammenligner man med juni sidste år, er ejerlejlighederne dog stadig 6,8 procent billigere. Det skyldes prisfald i løbet af efteråret og vinteren.

Men tiden med større prisfald på boligmarkedet kan være bag os. Det mener Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Som det ser ud nu, tror jeg, at vi har ramt bunden og herfra vil se en relativt flad udvikling. Det er en spæd fremgang, vi ser, og den tror vi på, vil fortsætte. Især så længe der er ro på rentestigningerne, siger han.

Er man på udkig efter en ejerlejlighed, bør man dog ikke beslutte sig ud fra fremtidige forventninger til priserne, råder Brian Friis Helmer. I stedet skal man tænke langsigtet.

- Man skal have de lange briller på. Hvis man kan se sig selv bo der nogle år, gør man sig mindre sårbar, hvis der skulle komme nogle prisfald, siger han.

De gennemsnitlige priser på huse og sommerhuse steg henholdsvis 0,5 og 0,6 procent i løbet af juni.

Efter små prisfald i januar og februar er priserne steget siden marts. I første halvdel af året er ejerlejlighederne i gennemsnit steget 3,5 procent i pris.

Det er normalt, at der er mere aktivitet på boligmarkedet i løbet af foråret og sommeren, påpeger Brian Friis Helmer.

Derfor kommer det heller ikke bag på ham, at priserne fortsat stiger en anelse.

En af årsagerne til de stigende priser er, at der er færre lejligheder at vælge mellem.

Ifølge Finans Danmark var antallet af ejerlejligheder til salg i juni i år det næstlaveste for en juni måned siden 2004, hvor statistikken begyndte.

- Der er lidt flere købere, som er kommet frem fra busken og vil købe en lejlighed. Samtidig er sælgerne stadig lidt tilbageholdende, siger Brian Friis Helmer.

- Det er med til at holde hånden under priserne, at der ikke er så mange valgmuligheder.

