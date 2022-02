Prisen på olie skyder i vejret efter russisk invasion

For første gang siden 2014 er prisen på en tønde nordsøolie over 100 dollar. Det vil give højere benzinpriser.

Prisen på råolie er torsdag steget til det højeste niveau siden 2014, efter at Rusland har angrebet Ukraine.

Prisen på en tønde nordsøolie - kendt som Brent - stiger torsdag morgen med knap seks procent til 103,30 dollar.

Det vil betyde, at prisen for at tanke bilen kan blive højere den kommende tid.

Det forklarer råvareanalytiker Jens Nærvig Pedersen fra Danske Bank.

- Benzinprisen er bestemt af olieprisen og dollarkursen, og de stiger begge to, og derfor bliver danskere ekstra ramt. Det vil man allerede i dag kunne se ved benzinstanderen.

- Der er muligheder for, at priserne igen kan falde på sigt, men på den korte bane ser priserne ud til at skulle op, siger Jens Nærvig Pedersen.

Han forklarer, at olieprisen stiger, fordi Rusland er en stor spiller på det globale oliemarked.

- Rusland er en af verdens førende olie- og gasproducenter, og udviklingen i konflikten betyder, at Rusland bliver ramt af yderligere sanktioner, som vil kunne ramme forsyningen af olie og gas, siger han.

Der er også stigende gaspriser torsdag morgen. Det har især påvirket prisen på naturgas, der er steget omkring 20 procent. Priserne er dog ikke lige så høje som i december sidste år.

De stigende priser kan potentielt ramme de danskere, der har et gasfyr, men det afhænger af, hvilken aftale man har med sit energiselskab.

Det kommer an på, om man har en fastprisaftale, hvor man umiddelbart ikke bliver berørt, eller om aftalen afhænger af de aktuelle priser på gas.

/ritzau/