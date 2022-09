Priserne er steget med 8,9 procent det seneste år

Prisstigningerne nåede nye højder i august. Her var priserne 8,9 procent højere end i august i 2021.

Det viser tal fra Danmarks Statistik mandag.

Det er lang fra hverdagskost, at priserne stiger så hurtigt. Ikke siden januar 1983 er priserne steget så meget over et år.

Det er fortsat nogle af de mest centrale dele af forbrugeres økonomi, der stiger i pris. Det er fødevarer, elektricitet og gas, der bidrager mest til prisstigningerne.

Eksempelvis var priserne på fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer 15,9 procent højere i august end i august sidste år.

Ifølge cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre er det i stigende grad sværere at gennemskue, hvilken vej udviklingen tager de næste måneder. Det er dog fortsat mest sandsynligt med prisstigninger, vurderer han.

- Energipriserne hopper og danser og er i øjeblikket med til at definere inflationens retning, skriver han i en analyse.

- Der er desuden fortsat udsigt til brede prisstigninger for danskerne, hvor stadig mange virksomheder forventer at hæve priserne over den kommende tid.

/ritzau/