Prisfald bider sig fast: Især dyre boliger falder i pris

De faldende priser på boligmarkedet har bidt sig fast, men de er langtfra ligeligt fordelt ud over landet.

For tredje måned i træk faldt priserne på de boliger, der blev handlet i september. Det viser tal fra Boligsiden, der indsamler informationer fra ejendomsmæglere.

Samtidig fortsætter en anden tendens: Nemlig, at det er de dyreste dele af boligmarkedet, der målt i procenter falder mest i pris.

Ifølge Nykredits boligøkonom Mira Lie Nielsen har prisfaldet været på vej i et stykke tid, efter at inflationen og højere renter har presset markedet.

- Det er et boligmarked, hvor prisfald sker bredt set. Det er noget, vi har forventet, fordi vi i en periode har set antallet af handler gå ned og udbuddet stige på grund af de store rentestigninger og den høje inflation, siger hun.

- Nu ser vi så også, at priserne på de boliger, der bliver solgt, falder.

Men hun peger på, at der kan være stor forskel på, hvor mange procent priserne falder med, alt efter hvad det er, der sælges.

Hvis man forsøger at sælge et hus i det sydlige eller nordlige Jylland, er priserne stort set uændrede. Gælder det et hus i Københavns omegn eller Nordsjælland, er priserne faldet med 4-5 procent siden juni ifølge Mira Lie Nielsens beregninger.

Værst står det til, hvis man vil sælge en lejlighed i København.

Hvis man korrigerer for, hvordan priserne normalt svinger, er priserne på en ejerlejlighed faldet med 5,9 procent siden maj.

Ifølge Mira Lie Nielsen må bolighandlende indstille sig på, at markedet ikke er færdigt med at bevæge sig.

- Vi forventer, at priserne på boliger i de dyreste områder kommer til at falde mest, siger hun og understreger igen, at det kan se meget forskelligt ud i forskellige dele af landet.

- Når vi zoomer ind på ejerlejlighedsmarkedet i København, forventer vi over det næste halvandet år, at 17-18 procent af priserne bliver hugget af.

- Anderledes ser det ud, hvis vi ser på det sydlige eller nordlige Jylland. Her spår vi prisfald på 0 til 5 procent.

/ritzau/