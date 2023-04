Prisfald på brændstof får inflationen til at falde betydeligt

I marts blev inflationen i Danmark opgjort til at være 7,3 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

Det viser et EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, som Danmarks Statistik har offentliggjort mandag morgen.

Til sammenligning blev inflationen opgjort til at være 8,3 procent i februar.

Det er særligt faldende priser på brændstof og el, der får inflationen til at falde. Det skriver Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv, i en kommentar.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Energipriserne er faldet fra et meget højt niveau, fordi der er kommet større sikkerhed omkring energiforsyningen i Europa, og fordi energiforbruget er faldet, siger han.

Inflationen ligger fortsat på et højt niveau, men seniorøkonomen forudser, at der vil være tale om et vedvarende fald i løbet af 2023.

- Lavere priser på energi, råvarer og fragt vil i løbet af de kommende måneder lægge en dæmper på inflationen.

- Desuden vil de høje renter lægge en dæmper på de økonomiske aktiviteter i Danmark og udlandet, og det vil på sigt få inflationen til at falde yderligere, lyder det.

Et dalende inflationsniveau vil dog også være et direkte resultat af, at inflationen over tid vil spise sig selv, da den måles ved priserne i dag i forhold til for et år siden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor vil de kraftige prisstigninger fra sidste år løbende falde ud af inflationsopgørelsen, i takt med at vi bevæger vi os gennem året.

Den såkaldte kerneinflation blev opgjort til at være 7,2 procent i marts. Det er et fald fra 7,5 procent i februar.

Nogle økonomer kigger ofte på kerneinflationen, fordi det giver et indtryk af, hvor bredt inflationen har spredt sig i samfundet.

Her fraregnes prisudviklingen på energi- og ikkeforarbejdede fødevarer.

/ritzau/