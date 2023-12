Prispresset aftager: Fører til billigere varer

Prispresset på danske producenter falder fortsat. Det viser Danmarks Statistiks såkaldte producent- og importprisindeks, som er faldet med 2,1 procent hen over det seneste år.

Det betyder, at danske virksomheder nu betaler lavere priser for de varer, de bruger i produktionen, end de gjorde på samme måned sidste år.

Og det betyder ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre alt andet lige, at presset for at kræve flere penge for de færdige varer er aftagende.

- En lettelse i virksomhedernes omkostningspres er også godt nyt for forbrugerpriserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Virksomhederne var sidste år vidne til et kæmpe pres på de priser, som de selv oplever. Og det så vi også betydeligt reflekteret over i de priser, som de stillede til forbrugerne, skriver han i en kommentar.

Hos Dansk Metal glæder cheføkonom Erik Bjørsted sig også over de faldende importpriser, som han kalder "en vigtig strømpil for, hvordan forbrugerpriserne udvikler sig".

Erik Bjørsted ser derfor også mulighed for, at forbrugerpriserne kan falde yderligere:

- I detailhandlen forventer en fjerdedel af virksomhederne at sætte priserne ned de kommende måneder. Og i detailhandlen med fødevarer er det over halvdelen af virksomhederne, som forventer at sænke priserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det vil give mere plads i husholdningsbudgettet, som har været hårdt presset på grund af prisernes himmelflugt sidste år, vurderer han.

Efter at inflationen toppede med mere end 10 procent under energiprisernes himmelflugt sidste efterår, er den faldet markant, særligt det seneste halve år.

Ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelse over forbrugerprisindekset lyder inflationen her og nu på 0,6 procent.

/ritzau/