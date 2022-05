Prisstigninger i eurolande sætter nye rekorder

Det er ikke kun i Danmark, at forbrugere oplever højere pris. I de lande, der har euro som møntfod, var priserne i maj 8,1 procent højere end maj sidste år. Det viser et estimat fra Eurostat.

Prisstigningerne, også kaldet inflationen, har i flere måneder ligget på et højere niveau end Eurostat nogensinde har målt siden opgørelserne begyndte i 1997. Og priserne er bare fortsat op ad.

Når priserne stiger, betyder det, at valutaen er blevet mindre værd. Så vil et ofte brugt greb være, at centralbanken skruer op for renten, som er prisen for at låne penge.

I de lande med euro er det Den Europæiske Centralbank (ECB), der står for at styre renterne. Her kører man stadig med negative renter på den ledende rente.

Artiklen fortsætter under annoncen

Centralbankens chef er franske Christine Lagarde, og hun har tidligere varslet, at centralbanken sandsynligvis kommer til at hæve renten og mod efteråret vil renten formentlig være positiv igen.

Ifølge en række økonomer burde de høje prisstigninger i euro-zonen dog få ECB til at overveje alvorligt, om der skal trædes hårdere og hurtigere på rente-bremsen.

Prisstigningerne er først og fremmest drevet af højere energipriser. Men da eksempelvis meget produktion kræver energi er inflationen ved at brede sig.

Seniorøkonom i Sydbank Mathias Dollerup Sproegel kalder i en analyse udviklingen "stærkt bekymrende" for ECB.

- Den Europæiske Centralbank (ECB) har ingen undskyldninger for ikke at sætte renten op på næste uges rentemøde bort set fra, at ECB har lovet investorerne tidligst at hæve renten til juli, skriver han.

Både han og andre økonomer tror dog ikke, at centralbanken vil afvige fra sine løfter.

Også i dansk erhvervsliv er der bekymrede miner.

- Det er især de stigende energipriser, der har sendt inflationen kraftigt i vejret, skriver Dansk Industris cheføkonom, Allan Sørensen, i en analyse.

Han hæfter sig ved, at priserne eksklusive energi- og madpriser, også kaldet kerneinflationen, også bliver ved at vokse.

- Kerneinflationen er dog også faretruende høj. Der er stigende priser på tværs af rigtig mange varer, skriver han.

Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer, skriver i sin analyse, at "der er en reel risiko for, at ECB mister kontrollen over inflationen i euroområdet."

Danmark har ikke euro, men påvirkes indirekte af situationen i euro-landene.

Dels har Danmark en stor eksport til de andre europæiske økonomier. Dels fører Nationalbanken i Danmark det, der hedder en fastkurspolitik mod euroen.

Det betyder, at man styrer efter en stabil forskel i værdi på kronen og euroen. En rentestigning fra ECB vil derfor med al sandsynlighed blive fulgt op af en rentestigning fra Nationalbanken.

/ritzau/