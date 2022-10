Prisstigninger ser ud til at runde ti procent i euro-området

Priserne ser ud til at fortsætte med at banke op i de lande, der har euroen som valuta. En indikator fra Eurostat viser mandag, at inflationen i eurozonen i oktober estimeres til 10,7 procent mod 9,9 procent i september.

Der er tale om en såkaldt hurtig indikator, og det er dermed et estimat, der skal bekræftes senere.

Ikke desto mindre tegner det et tydeligt billede af, at både energi- og fødevarepriser fortsætter med at vokse.

Prisstigningerne måles løbende over et år. Her var eksempelvis energipriserne i eurozonen 41,9 procent højere i oktober end et år tidligere.

De stigende priser er tilsyneladende også med til at dæmpe hele økonomien i eurozonen.

Samtidig med indikatoren for inflationen har Eurostat også udgivet deres første indikator for bruttonationalproduktet for euro-zonen.

Her lyder det første estimat, at økonomien i eurozonen er vokset med 0,2 procent i tredje kvartal, der dækker juli, august og september. Selv om det er magert sammenlignet med de seneste år, er det marginalt bedre end ventet.

Eurostats inflationstal kan meget vel være med til at lægge yderligere pres på Den Europæiske Centralbank (ECB) for at hæve renten for at tage luften ud af efterspørgslen og dermed forhåbentligt også priserne. Det vurderer Arbejdernes Landsbanks cheføkonom, Jeppe Juul Borre.

- De nye inflationstal lægger et massivt pres på den europæiske centralbank for at stramme pengepolitikken, skriver han i en analyse.

- ECB hævede renten i sidste uge med 0,75 procentpoint og har gang i de kraftigste renteforhøjelser siden 1999. Renten hos ECB er nu på 2,00 procent, hvor den midten af juli var i negativt territorium på minus 0,50 procent.

- Næste renteforhøjelse kommer til december, hvor en ny kraftig renteforhøjelse på 0,75 procentpoint ligger og lurer efter dagens inflationstal.

