Prisstigninger for virksomheder aftager markant

Stigningen i virksomhedernes omkostninger aftager markant. Det er særligt energipriserne, der er faldet sammenlignet med for et år siden.

I marts steg producentpriserne med 3,8 procent sammenlignet med samme måned året før. I februar lød stigningen på 8,3 procent.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Tallene viser udviklingen i den pris producenterne tager, når de handler med hinanden.

Prisen for energiforsyning er faldet med 36,1 procent på årsbasis i marts, skriver Danmarks Statistik.

Når omkostningerne falder, aftager en del af det prispres, virksomhederne har været under, også. Det kan give et indblik i, hvordan priserne for forbrugerne udvikler sig.

Det forklarer Erik Bjørsted, cheføkonom i fagforbundet Dansk Metal.

- Energipriserne, råvarepriserne og fragtraterne er faldet kraftigt, og gaslagrene er fortsat fyldt godt op. Det giver et begrundet håb om, at inflationen vil aftage yderligere den kommende tid, skriver han i en kommentar.

