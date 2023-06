Privatansatte funktionærmænd får 20 procent mere i løn end kvinder

Går man ind på det private arbejdsmarked som mand i en funktionærstilling, kan man i gennemsnit se frem til knap en femtedel mere i løn, end hvis man er kvinde.

Det skriver Jyllands-Posten, efter at have set et nyt studie fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Vive. Tallene i Vives nyeste rapport om emnet er fra 2019.

På det private arbejdsmarked tjener mænd, som er omfattet af funktionærloven, 19,7 procent mere end kvinder, som er ansat af funktionærloven.

Generelt set tjener mændene 12,3 procent mere end kvinderne i det private. Det tilsvarende tal i det offentlige er 12 procent.

En stor del af lønforskellen for de privatansatte funktionærer, skyldes ifølge Vive, at langt størstedelen af dem, der har ledelsesansvar, er mænd. Faktisk er hele 73,4 procent af dem i ledelsesstillinger mænd.

Steen Müntzberg, som er vicedirektør ved Dansk Arbejdsgiverforening, afviser over for Jyllands-Posten, at lønforskellen skulle skyldes diskrimination.

- Derfor skal vi i stedet fokusere på de reelle årsager til lønforskellene og arbejde hårdt på at ændre kulturer, normer og vaner for mænd og kvinders adfærd på arbejdsmarkedet, siger han til avisen.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) siger til Jyllands-Posten, at "det er for let at sige, at kvinderne bare kan blive bedre til at forhandle løn, tage de synlige opgaver og alt det der".

Rapporten viser, at lønforskellen mellem mænd og kvinder med ledelsesarbejde er 19,1 procent. I service og salgsarbejde er forskellen 16,1 procent.

