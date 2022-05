Private lønmodtagere nyder største lønstigninger i 13 år

Starten af 2022 har budt på den største private lønvækst i 13 år.

Det viser en opgørelse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der er hovedorganisation for 11 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked.

Ifølge DA er lønningerne i første kvartal 2022 steget med 3,8 procent i forhold til samme kvartal året før.

Sammenlignet med fjerde kvartal 2021 er det en stigning på 0,6 procentpoint, da lønningerne i det kvartal steg med 3,2 procent på årsbasis.

Lønvæksten i første kvartal 2022 er den største siden finanskrisen. Man skal således tilbage til 2008-2009 for at finde en periode, hvor lønnen steg mere. Dengang toppede lønvæksten i 4,9 procent.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre hæfter sig ved, at der er fart på arbejdsmarkedet, og at lønningerne nu også får lidt mere medvind.

- Beskæftigelsen slår den ene rekord efter den anden, og ledigheden er samtidig banket ned i det laveste siden 2008.

- Oven i det er der fortsat fuld fart på jobopslagene, hvor virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft.

- Det giver tilsammen en glimrende substans for lønstigninger, siger Jeppe Juul Borre.

De store lønstigninger kommer på et tidspunkt, hvor leveomkostningerne for den generelle borger er steget.

Bare i april er forbrugerpriserne steget med 6,7 procent i forhold til et år tidligere. Prisstigningerne, der også kendes som inflationen, er de højeste siden 80'erne.

På grund af de højere forbrugerpriser vil mange formentlig glæde sig over, at der bliver udbetalt mere i løn.

Men teoretisk kan højere løn være med til at øge inflationen, hvis den højere løn ender med at blive brugt på et større forbrug, som kan være med til at skubbe priserne yderligere op.

Det scenarie ser Jeppe Juul Borre dog ikke for sig. Han bemærker, at en stor del af den øjeblikkeligt høje inflation skyldes højere energipriser. Til gengæld er lønningerne ikke i væsentlig grad med til at øge inflationen, siger han.

- Samler man det hele sammen, forventer jeg, at inflationen vil være lavere senere på året, end hvad den er i dag, siger Jeppe Juul Borre.

/ritzau/