Privatleasing af biler er fordoblet på fem år

Privatleasing af biler er blevet rasende populært blandt danske bilister de senere år.

Mens det kun var 9,7 procent af privatbilerne, der var leaset i 2018, er andelen i dag vokset til 19,6 procent.

Alene det seneste år er andelen steget med 43 procent, og det er bemærkelsesværdigt, mener Mads Rørvig, der er direktør for De Danske Bilimportører.

- 2023 har været et vildt år, når vi kigger på udviklingen i privatleasingandelen. At næsten hver femte nye bil er privatleaset, er en stor forandring i forhold til bare et år siden, siger han.

Når privatleasing er vokset så meget i popularitet, skyldes det ifølge Mads Rørvig blandt andet den usikkerhed, der har præget verdensøkonomien de seneste par år.

- Et bilkøb har for mange stor betydning for privatøkonomien, så derfor bliver markedet for biler selvfølgelig påvirket af rentestigninger og generel usikkerhed. Leasing er en oplagt løsning for de brugere, der ønske større forudsigelighed i privatøkonomien, siger Mads Rørvig.

Øverst på Bilstatistik.dk's liste over de bilmodeller, der har været de mest populære at privatlease i år, finder man Peugeot 208.

Herefter følger Ford Kuga, Audi Q2 og Opel Corsa.

/ritzau/