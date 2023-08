Producenter i kamp: Vil lave den mest bæredygtige vaskemaskine

Forbrugerne kan se frem til at spare penge på elregningen og mindske vandforbruget, når de laver mad og vasker tøj fremover.

Producenterne af hårde hvidevarer som køleskabe, vaskemaskiner og frysere er nemlig gået i kamp om, hvem der kan producere de mest miljørigtige og energieffektive maskiner til hjemmene.

Klima -og energikrise har været medvirkende årsager til, at det nu handler om at få sig placeret i forbrugernes bevidsthed som de mest bæredygtige.

Det fastslog for eksempel direktøren for Electrolux/AEG, Chris Braam, da hvidevaregiganten torsdag fremlagde sine planer og nye produkter på et pressemøde på Europas største messe for forbrugerelektronik IFA, der afholdes i Berlin i disse dage.

- Der er et marked for producenter, der præcist og tydeligt forbinder sig selv og deres produkter med bæredygtighed, sagde Chris Bram ifølge Hvidevarenyt.dk.

Analyseinstituttet GfK har netop undersøgt sagen for Electrolux. Konklusionen var, at mens de fleste forbrugere forbinder kvalitet med bestemte mærker, så er det kun lidt over en tredjedel, som kan sige, hvilket mærke de finder mest bæredygtigt.

Hovedparten af de store producenter af køleskabe, komfurer og vaskemaskiner har på årets IFA-messe fremvist nye maskiner med lavt energiforbrug og en høj grad af genanvendte materialer.

For eksempel har koreanske Samsung bygget videre på en teknologi, der gør det muligt at vaske tøj rent uden at varme vandet op. Dermed kan der skæres en stor del af energiforbruget ved en almindelig vask.

- Ved at blæse bobler ind i vandet opnår vi en større effektivitet, der faktisk gør det muligt at vaske tøjet rent i vand, der ikke er varmere end det, der kommer ud af vandhanen, når du tænder for det kolde vand, siger Rikard Fornbäk fra Samsung.

Ifølge Henrik Egede, der er direktør for den danske hvidevarebranches forening, Applia Danmark, vil der være store gevinster at hente.

- Kunstig intelligens kan her virkelig bruges til noget. Tøjet, der lægges i vaskemaskinen, analyseres af maskinen, som derefter selv kan finde det mindst energiforbrugende og skånsomme program, siger Henrik Egede.

Han peger også på, at den kunstige intelligens, også kendt som AI, kan betyde meget for at forlænge de enkelte maskiners levetid og dermed i sidste ende skåne miljøet for belastningen ved at producere nye maskiner.

- Med kunstig intelligens kan maskinen i højere grad selv diagnosticere, når der er ved at opstå fejl i maskineriet. Det vil gøre det enklere og mere attraktivt at få repareret maskinen i stedet for bare at skifte den ud, siger Henrik Egede.

Han peger på en undersøgelse fra den store producent Miele, som viser, at der kan være store klimagevinster at hente, hvis forbrugerne også selv bliver mere bevidste.

- Hos Miele fandt man ud af, kun godt 11 procent af brugerne af selskabets vaskemaskine brugte det særlige eco-program, som bruger mindre energi. Hvis man bare kunne få fordoblet det tal, ville gevinsten være enorm, siger Henrik Egede.

/ritzau/