Produktion af økologisk mælk og æg er vokset stort på ti år

Over en årrække er den danske produktion af økologisk mælk og økologiske æg vokset en del.

Den udvikling er fortsat i 2021. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Fra 2020 til 2021 er produktionen af økologiske æg steget med 5,4 procent, mens produktionen af økologisk mælk er steget med 2,5 procent.

Stigningen er endnu større, når der ses over de seneste ti år. For økologiske æg er produktionen steget med 51,2 procent, og for økologisk mælk er produktionen steget med 57,4 procent.

Trods de store stigninger hen over det seneste årti er det stadig konventionel mælk og konventionelle æg, der produceres mest af, viser opgørelsen.

I 2021 har 30,6 procent af de producerede æg været økologiske, mens 13,2 procent af mælken har været økologisk.

En af årsagerne, til at økologisk produktion af mælk og æg er vundet frem de seneste år, er, at det økologiske produktionsareal er steget i Danmark.

Samtidig var der i 2020 i alt 4121 økologiske bedrifter i Danmark. Det svarede til 11,1 procent af alle danske bedrifter.

Til sammenligning udgjorde det økologiske landbrugsareal i 2020 cirka 170.000 hektarer, og der var lidt over 2500 økologiske bedrifter.

/ritzau/