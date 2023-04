Produktionsselskab bag MeToo-dokumentar går konkurs

Produktionsselskabet ImpactTV er gået konkurs.

Det fremgår af selskabets hjemmeside torsdag.

Her udtaler stifteren og den administrerende direktør, Thomas Heurlin, at coronapandemien og tilbagebetalingen af coronalån ligger til grund for konkursbegæringen.

- Jeg er umådeligt ked af, at ImpactTV er begæret konkurs i dag. Vores dygtige medarbejdere har siden 2015 produceret medrivende og samfundsforandrende indhold – og vi har drevet en sund forretning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Konkret har pandemien kostet ImpactTV dyrt, da den har medført ekstra omkostninger og udskudte eller aflyste projekter.

Derudover har produktionsselskabet ikke kunnet tilbagebetale coronalån. Det skyldes, at det ikke kunne "indfri med de strenge regler, der gælder".

ImpactTV står bag en række dagsordensættende dokumentarserier.

Blandt dem er Discoverys "MeToo: Sexisme bag skærmen", TV 2's "De misbrugte filmbørn" og senest "Sirius", som kan ses på DR.

På selskabets hjemmeside står der, at ImpactTV har vundet flere priser.

Derudover er selskabet flere gange blevet nomineret til den prestigefyldte journalistpris Cavlingprisen.

/ritzau/