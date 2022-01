Professor om formands dobbeltliv: 3F bliver nødt til at reagere

Per Christensen har overtrådt moral og etik i et omfang, så han ikke kan være 3F-formand, vurderer professor.

3F-formand Per Christensen får svært ved at fortsætte i sin rolle som formand for Danmarks største fagforening.

Det vurderer professor emeritus på Aalborg Universitet Flemming Ibsen, der har ekspertise i arbejdsmarkedet.

B.T. har fredag beskrevet, at Per Christensen gennem en årrække har levet et dobbeltliv med sideløbende forhold til flere kvinder.

- Almindelig utroskab og sidespring hører privatlivet til, men her er der tale om et dobbeltliv, hvor en formand for 3F har overtrådt en masse regler for anstændighed, moral og etik og har løjet i så ekstraordinært et omfang, at man ikke kan lade det ligge, siger Flemming Ibsen.

Flemming Ibsen vurderer, at 3F bliver nødt til at reagere, hvis ikke Per Christensen selv trækker sig. Han peger på, at man som formand for 3F er en offentlig person.

- Han repræsenterer Danmarks største forbund og er tillidsmand for 265.000 medlemmer og har forhandlinger med politikere og optræder offentligt.

- Her skal man opføre sig ordentligt og være mere eller mindre pletfri. Man skal være en formand, som medlemmerne kan se op til, siger Flemming Ibsen.

Ifølge B.T. har Per Christensen ad to omgange haft forhold til to kvinder ad gangen. Han sov to steder, havde to svigerfamilier og to omgangskredse.

Kvinderne havde ikke kendskab til de andre forhold, formanden havde. Tre af kvinderne står frem i artiklen.

Ifølge B.T. har en lejlighed, som ejes af en fond, hvor fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer er ansatte i 3F, undervejs været blandet ind i forholdene til flere kvinder.

3F's næstformand, Tina Christensen, har i en skriftlig kommentar betegnet sagen som privat, men fagforbundet har indkaldt til et hovedbestyrelsesmøde i næste uge.

Tina Christensen udtrykker også forståelse for, at kvinderne synes, at det er ubehageligt at blive svigtet.

Per Christensen har været formand for 3F siden 2013. Han skrev på sin Facebook-profil fredag, at han fortryder dobbeltlivet.

- Jeg angrer dybt, at jeg lod mit svigt og løgnene komme så langt ud, som jeg gjorde. Jeg er meget ked af og kan se, at jeg har forvoldt meget smerte og vrede hos mennesker, der stod mig allernærmest.

- Jeg er nu i gang med en proces, hvor jeg får professionel hjælp, for jeg ønsker at blive en bedre udgave af mig selv. For det er ikke første gang i mit liv, at jeg har svigtet i mit privatliv gennem længere tid.

/ritzau/