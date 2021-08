Professor: Overarbejde er eneste måde at indhente efterslæb

Sygeplejerskernes strejke er afbrudt, og på mandag er de fleste igen tilbage på arbejdet. Men frustrationen har ikke lagt sig, og flere sygeplejersker siger, at det fremover vil være slut med at tage overarbejde.

Hvis sygeplejerskerne gør alvor af at sige nej til ekstra arbejde, vil det ifølge professor Jes Søgaard have lange udsigter, før arbejdspuklen i form af udskudte operationer og behandlinger er indhentet.

Jes Søgaard, der til daglig er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, peger på, at det i yderste tilfælde vil komme til at tage mange år før sundhedsvæsnet har indhentet det hele.

Sundhedsstyrelsen vurderer at med intet til meget lidt overarbejde, vil det tage sundhedsvæsnet 7,6 år at indhente strejkens efterslæb.

- Hvis det er helt uden overarbejde og der kommer det samme flow af behandlinger og du ikke kan erstatte sygeplejerskerne, så vil du i princippet aldrig komme af med det, siger Jes Søgaard.

Men sådan kommer det ikke til at gå, vurderer professoren.

Jes Søgaard henviser til sundhedsvæsnets udregning som en teoretisk mulighed for det store efterslæb, der kan forventes at komme nu.

- Den eneste måde man kan reducere en pukkel på i et system, der er gearet til, at man lige kan klare løbende det daglige flow, er ved at arbejde ekstra, siger Jes Søgaard.

- Så hvis de fastholder, så vil der bare være andre patienter og behandlinger, der må vente, og så vil puklen bare blive skubbet, siger han.

Men ifølge Jes Søgaard kan det blive svært for sygeplejerskerne at afvise overarbejde, når de kommer tilbage til arbejdet.

- Erfaringerne fra strejken i 2008 viste, at da de kom tilbage på afdelingerne, så blev de ligesom sygeplejersker igen, og så er det patienternes tarv, der tæller, siger Jes Søgaard.

- Jeg tror, at de vil genoptage arbejdet og knokle på, og så vil arbejdspuklen også blive indhentet, siger han.

Ifølge Jes Søgaard vil den reelle konsekvens af uoverensstemmelserne først ramme senere.

- Det jeg er mest bekymret for er ikke et år eller to frem, men nærmere 10-12 år frem. Det jeg tror, man må regne med, der vil ske, det er at sygeplejerskerne begynder at sive væk fra jobbet.

- Fordi det er så hårdt, og at de føler sig underbetalte. Og så vil vi om 10-12 år stå med en kronisk mangel af sygeplejersker. Og det vil være meget problematisk, siger Jes Søgaard.

/ritzau/