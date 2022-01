Professor: Svært at bevise Hjorts deling af statshemmeligheder

Det er ifølge juraprofessor helt usædvanligt, at tidligere minister sigtes for at røbe statshemmeligheder.

Der er usædvanligt og uden fortilfælde, at tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er blevet sigtet for at have røbet statshemmeligheder.

Det siger juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet.

Claus Hjort Frederiksen har oplyst, at han er sigtet efter paragraf 109 i straffeloven, som handler om videregivelse af statshemmeligheder.

Det er samme paragraf, som den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, er sigtet for og varetægtsfængslet på baggrund af.

Ud fra hvad der har været fremme i pressen, antager juraprofessoren, at det kan handle om videregivelse af oplysninger om et efterretningssamarbejde mellem Danmark og USA.

Claus Hjort Frederiksen har i forskellige interviews fortalt om samarbejdet, der angiveligt gjorde det muligt for USA at tappe sig ind på internetkabler i Danmark.

Det bliver vanskeligt for anklagemyndigheden at løfte bevisbyrden, forudser professoren.

- Hvis vi antager, at det handler om et efterretningssamarbejde med USA, så skal man jo ind og vurdere: Hvad var offentligt kendt i forvejen, og hvad var afsløring af en statshemmelighed, siger han.

Sten Schaumburg-Müller henviser til, at der allerede fra 2013 kom mange oplysninger frem via den tidligere efterretningsagent Edward Snowden om amerikansk spionage mod allierede lande.

- Hvis man fortæller om noget, der i forvejen er alment kendt, så kan det jo ikke være et brud på tavshedspligten.

- Men det er klart, at hvis der er rygter, som så bekræftes af en autoritativ person, så kan det være i strid med tavshedspligten.

- Men det er meget vanskeligt at vurdere. Og det kræver, at man har et indgående kendskab til, hvad der er blevet sagt, siger Sten Schaumburg-Müller.

Strafferammen for at overtræde paragraf 109 er fængsel indtil 12 år. Hvis det er sket uagtsomt - altså uden forsæt - er straffen bøde eller fængsel indtil tre år.

