Professor til boligejere: Få styr på risici før omlægning af lån

Det kan være besnærende at lægge sit boliglån om for at få reduceret sin restgæld, men der kan være risici forbundet med det. Og dem skal man som boligejer ikke undervurdere.

Det mener Carsten Tanggaard, der er professor på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet.

Tal fra pengeinstitutternes brancheorganisation Finans Danmark viser, at interessen for at lægge boliglånet om steg i maj, fordi det kan udløse en reduktion i restgæld.

Ifølge Finans Danmark betyder de nuværende renter, at et lån med en rente på 0,5 procent og en restgæld på en million kroner kan skære 200.000 af restgælden ved en omlægning til et lån med 3,5 procent i rente.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men Carsten Tanggaard understreger, at intet kommer ud af det blå.

- Man får en lavere restgæld, men man tager jo et nyt lån med en højere rente. Så umiddelbart er der ingen gevinst ved at foretage omlægningen, fordi man ender med at skulle betale en højere rente.

- Der er desuden nogle omkostninger i form af for eksempel gebyrer forbundet med en omlægning.

Gevinsten kan opstå, hvis renten falder igen på et tidspunkt, forklarer han.

- Ligesom man får et fald i restgælden, når renten stiger, så får man også en stigning i restgælden, når renten falder. Men det kan man tegne en forsikring mod, og den er automatisk indbygget i et realkreditlån.

- Så hvis man tror, at renten falder igen, så får man en rigtig gevinst.

Problemet er, at ingen kan garantere, at renten rent faktisk falder igen, siger han.

Derfor må man som boligejer have en vis risikovillighed.

- Man må spørge, om man vil spekulere i, at renten på et tidspunkt falder, og om den falder langt ned til det niveau, vi har haft tidligere. Det er en risiko, man må forholde sig til.

- Man skal ikke tænke på, om man indfrier sit lån om fem år, man skal tænke på risikoen for, at renten ikke falder i de 30 år, lånet løber, så man ikke kommer tilbage til den lave rente på det gamle lån.

Han forstår godt, at det kan virke lokkende at få barberet gælden af. Men han mener, at der er for lidt fokus på risikoen for, at renten ikke falder igen.

Derfor har han to råd til boligejere, der overvejer at konvertere deres lån.

- Spørg rådgiverne, om de også mener, at det er rigtigt, at det er en dårlig idé, hvis renten aldrig falder igen. Og så bed om en beregning på, hvad det koster dig, hvis renten aldrig falder. De kender tallet, men de taler ikke meget om det.

- Man skal sørge for at blive ordentligt oplyst om risici i forbindelse med en en omlægning. Og så få det hele på skrift.

/ritzau/