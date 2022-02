Professorer om løsladt spionchef: Det viser svækket sag

At landsret løslader spionchef sender ifølge en professor et signal om, at sagen ikke når højeste alvorsgrad.

Anklagemyndighedens sag mod Lars Findsen ser svækket ud, efter at Østre Landsret torsdag har løsladt den hjemsendte FE-chef.

Det vurderer Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet på Københavns Universitet (KU).

- Hvis beviserne mod Lars Findsen havde været stærkere, ville det have været muligt at opretholde fængslingen, siger han i en mail til Ritzau.

- Ved en "særlig bestyrket mistanke" er der nemlig adgang til brug af såkaldt retshåndhævelsesarrest; men stærke beviser har landsretten ikke lagt til grund, at der er, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lars Findsen, der har stået i spidsen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) siden 2015, varetægtsfængslet i mere end to måneder - siden 9. december.

Han er sigtet efter straffelovens paragraf 109 stk. 1, der handler om lækage af statshemmeligheder. Da alle retsmøder er foregået for dobbeltlukkede døre, er det uvist for offentligheden, hvad han præcist er sigtet for at have gjort.

Østre Landsret har brugt 20 timer fordelt over to dage på at høre sagens beviser. Det har ført til, at de tre landsretsdommere har besluttet, at der ikke er grundlag for stadig at varetægtsfængsle spionchefen.

Det tyder på grundigt arbejde, mener Jørn Vestergaard.

- FE-chefen er anklaget for at sætte statens sikkerhed på spil, og han nægter sig skyldig. Så en mindre grundig behandling ville nok heller ikke være hverken forsvarlig eller rimelig, siger han i en mail.

Lasse Lund Madsen, der er professor og ph.d. ved juridisk institut på Aarhus Universitet, bakker op om vurderingen af, at løsladelsen stækker anklagemyndighedens sag.

- Afgørelsen sender et signal om, at så er det heller ikke værre. For hvis der var en begrundet mistanke om, at her var vi virkelig oppe på den høje skala i alvor, så er der elastik nok i retsplejeloven til, at man kunne opretholde varetægtsfængslingen. Men det har Østre Landsret altså ikke fundet nødvendigt, siger han til Politiken.

Lund Madsen har en fortid som både anklager og konstitueret dommer, skriver avisen.

/ritzau/