Prognose: Flere drengebørn sænker tempoet på befolkningsvækst

Der bliver flere mennesker i Danmark, og det vil der blive ved med at blive de næste år. Men i forhold til hvad Danmarks Statistik forventede sidste år, er der udsigt til en lidt langsommere vækst i befolkningen.

Ifølge Danmarks Statistik skyldes den lille nedjustering, at der nu forventes en lidt større andel af drengebørn. Og deres levealder er ikke lige så lang som pigebørn.

Det ændrer dog ikke på, at et liv i Danmark forventes at blive længere og længere.

Dermed kommer den danske befolkning i fremtiden til bestå af en større andel af ældre. I 2022 er fem procent af befolkningen over 80 år. Hvis Danmarks Statistisks prognose for udviklingen går i opfyldelse, vil ti procent i 2060 være over 80 år.

Det kommer til at påvirke både samfund og borgere. Blandt andet betyder det, at når danskerne bliver ældre, skal der spares sammen til flere år på pension.

Ifølge privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank vil flere og flere skulle tage stilling til, at de skal have penge nok til et længere pensionsliv.

- Det stiller grundlæggende danskerne over for to valg. De skal enten spare mere op til pension eller blive længere på arbejdsmarkedet – medmindre man ønsker at gå ned i levestandard under pensionen, skriver han i en analyse af prognosen.

- Noget der muliggør, at formuen rækker længere, er at blive flere år på arbejdsmarkedet. Det sørger politikerne for ved løbende at sætte folkepensionsalderen op.

- Det betyder, at især de helt unge har flere år at spare op i, hvis de altså ønsker at gå på pension til den forventede folkepensionsalder.

Han peger på, at det samtidig bliver vigtigere for at begynde sin pensionsopsparing tidligt i sit arbejdsliv.

/ritzau/