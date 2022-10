Prognose: Prishop og høje renter kan aftage næste år

De danske forbrugere kan ifølge en prognose fra Danske Bank se frem til mere stabile priser i løbet af 2023. I år er prisstigningerne - også kaldet inflationen - steget meget end i flere årtier.

Selv om prisstigningerne, der udregnes ved at sammenligne med priserne et år tidligere, ifølge Danske Banks prognose ser ud til at være nær sin top, vil der gå nogle måneder, før tempoet går ud af prisstigningerne.

I august var priserne 8,9 procent højere end et år tidligere. Ifølge Danske Banks prognose skal det niveau op over ni procent, inden det i nogle måneder vil befinde sig i et leje mellem syv til ni procent.

Herefter spår prognosen, at prisstigningerne falder gennem 2023 mod et niveau på lidt under to procent.

- Vi forventer, at vi i løbet af det næste år kommer til at se meget lavere inflation, end vi har lige nu. Det vil betyde, at vi arbejder hen imod at få en større købekraft, siger Danske Banks cheføkonom, Las Olsen.

Købekraft er et udtryk for, hvor meget forbrugerne kan købe for deres løn. Hvis eksempelvis lønnen forbliver nogenlunde ens, mens priserne stiger, har forbrugeren mindre købekraft.

Hvis lønningerne modsat stiger mere end priserne, øger det forbrugeres købekraft.

Las Olsen understreger, at selv om prisstigningerne måske taber tempo, betyder det ikke, at alt bliver som før.

- En lavere inflation er ikke det samme som prisfald. Vi har ikke nogen forventning om, at vi kommer tilbage til levestandarden fra 2021 lige med det samme, siger han.

- Men at processen begynder at gå i den rigtige retning, det er der en del, der tyder på.

Ifølge Danske Banks prognose bliver det hverken i 2023 eller 2024, at lønningerne igen vokser så meget, at det indhenter den tabte købekraft.

- Det regner vi med, vil tage nogle år endnu, siger Las Olsen.

Med udsigten til mere stabile priser, forventer Danske Bank også, at der i 2023 kan komme mere ro på de ellers for tiden støt stigende renter på boliglån.

Faktisk kan renterne på boliglån falde lidt, før priserne bliver stabile ifølge Las Olsen. Det skyldes, at alene forventningen om mere stabile priser kan være med til at bringe renterne til ro.

Selv om Danske Banks prognose spår, at priserne og renterne vil bevæge sig imod større stabilitet i 2023, er bankens nye prognose mere dystert i sit blik på dansk økonomi næste år.

Hvor Danske Bank tidligere forventede en svag vækst, forventer den nu, at dansk økonomi skrumper. Det er i sig selv usædvanligt ifølge Las Olsen.

Normalt kan man politisk og fra centralbanker korrigere, når man forventer en krise forude. Men denne gang forventer Danske Bank ikke, at der er nogen vej udenom.

Trods et forventet fald i bruttonationalprodukt på 0,6 procent næste år, så understreger Las Olsen, at det er fra et højt udgangspunkt. Så også efter 2023 vurderer Danske Bank, at dansk økonomi står stærkt.

/ritzau/